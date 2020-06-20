Названы сферы, где мужчины зарабатывают гораздо больше женщин

Самая большая разница в доходах зафиксирована в сфере финансов и страхования, где средняя часовая оплата труда мужчин на 26% больше, чем женщины свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ) за прошлый год.

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На втором месте в топе — сделки с недвижимостью, где разница в оплате труда составляла 22,9%, на третьем месте — сфера здравоохранения и социального ухода, где мужчинам платили на 21% больше, чем женщинам.

Далее следуют такие отрасли, как сбор и утилизация мусора, водоснабжение, ассенизация — мужчины получали на 20,6% больше женщин, обрабатывающая промышленность (19,3%), розничная и оптовая торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов (19%), теплоснабжение, электроэнергия, газ (18,4%).

Самая небольшая разница в оплате наблюдалась в сфере искусства, развлечений и отдыха — мужчины в час зарабатывали на 9,4% больше, добывающей промышленности и разработке карьеров (5,9%) и в сфере транспорта и хранения (2,2%).

А вот в сфере образования и строительства женщины в прошлом году получали ненамного больше — их зарплата была на 0,5% в час больше, чем у мужчин.