Названы все предполагаемые главы министерств. Кроме министра здравоохранения

В понедельник, 5 декабря, стали известно неофициально кандидаты в министры от "Объединенного списка" — пока не найден лишь глава Минздрава. Национальное объединение и "Новое Единство" уже официально утвердили кандидатов в министры.

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Предполагается, что новый Кабинет министров может быть утвержден в середине декабря.

"Объединенный список": четыре министра + спикер Сейма

"Объединенный список" обсуждает кандидатуры депутатов Сейма Дидзиса Шмитса, Мариса Кучинскиса и Мариса Спринджукса на министерские должности, сообщает агентство LETA, ссылаясь на неофициальную информацию.

Шмитс рассматривается в качестве министра земледелия, Кучинскис — на должность министра внутренних дел, а Спринджукс может претендовать на должность министра охраны окружающей среды и регионального развития.

Пока не называется главный претендент на должность министра здравоохранения. Якобы есть кандидаты и с медицинским, и с менеджерским опытом, с которыми еще продолжаются дискуссии.

"Объединененный список" еще не принял официально решения о выдвижении кандидатов в министры. Напомним, что "Объединенному списку" уже досталась должность спикера Сейма — им стал Эдвардс Смилтенс.

Окончательное решение, каких кандидатов выдвинуть в министры, остается согласно Сатверсме за кандидатом в главы следующего правительства, действующим премьером Кришьянисом Кариньшем ("Новое Единство").

Нацобъединение: четыре министра

В понедельник, 5 декабря, правление Национального объединения выдвинуло на работу в правительство — действующих главу Минэкономики Илзе Индриксоне и Минкультуры Науриса Пунтулиса, бывшего спикера Сейма Инару Мурниеце и бывшего министра экономики Яниса Витенбергса. Предполагается, что Илзе Индриксоне, как и сейчас, будет занимать в следующем правительстве пост министра экономики. Предусматривается, что свой пост сохранит и министр культуры Наурис Пунтулис. Министром обороны может стать женщина — бывший спикер Сейма Инара Мурниеце. В министры сообщения планируется выдвинуть экс-министра экономики Яниса Витенбергса.

"Новое Единство": премьер и шесть министров

В свою очередь, пост министра иностранных дел во втором правительстве сохранит Эдгар Ринкевич. Министерство образования и науки возглавит Анда Чакша, Министерство финансов — Арвилс Ашераденс, министерство юстиции — Инесе Либиня-Эгнере, министерство благосостояния — Эвика Силиня, новое министерство климата и энергетики — Раймондс Чударс. Возглавит правительство премьер Кришьянис Кариньш. Такое решение 5 декабря приняло правление "Нового Единства".