"Не бояться говорить". Латвийские врачи начали борьбу против фейков

Если раньше о ситуации с Covid-19 высказывались в основном должностные лица, то после казуса с "фельдшером Мариной" латвийские медики изменили тактику. Вице-президент Латвийского общества врачей Роберт Фурманис призвал медработников не бояться и открыто говорить о том, как они борются с пандемией.

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Как Фурманис признался в передаче "900 секунд" на телеканале TV3, сам он получил шквал негатива, когда защищал в социальных сетях позицию своего коллеги о необходимости вакцинации. Он призвал коллег-медиков не бояться и высказывать свое мнение. "Общество должно знать, какова на самом деле ситуация с Covid-19", — подчеркнул он.

Акция #APTURIMELUS

Работники Рижской Восточной клинической университетской больницы запустили акцию #APTURIMELUS, чтобы бороться с очернением медиков и конспирологическими теориями о коронавирусе.

В рамках акции медики больницы будут рассказывать о реальной ситуации и к каждом эпизоде опровергать какой-нибудь миф. Например, на первом видео в рамках акции анестезиолог-реаниматолог Клиники токсикологии и сепсиса стационара "Гайльэзерс" Роберт Сташинскис рассказал о методах, которых используют при лечении Covid-19, и опроверг утверждения о том, что используют непроверенные и спорные методы.

Центр инфектологии: мы не используем большую часть аппаратов ИВЛ

Телеканал LTV снял подробный репортаж о том, как работает Восточная больница. Там, в частности, развеивается слух о том, что врачи хотят интубировать как можно больше пациентов, а потому подключают к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) тех, кому это не нужно.

По словам главного врача Центра инфектологии Байбы Розентале, до среды интубированных в центре не было. В четверг состояние двоих ухудшилось, и их пришлось подключить к аппарату. При этом больница закупила 20 новых аппаратов ИВЛ, но, к счастью, пока что большая часть из них не пригодилось.

Большая часть больных, нуждающихся в дополнительном кислороде, получает его через другое оборудование — через трубочки, вставленные в нос, или через кислородные маски. Но это, подчеркивает Розентале, не является интубацией. Чем меньше больных нуждается в ИВЛ, тем лучше.

Публично выступающих медиков угрожают убить

Семейный врач Гундега Скрузе-Яунава получила многочисленные угрозы после того, как публично высказалась в передаче о необходимости носить маски в школах.

В передаче она сказала, что ношение масок для детей неопасно и не угрожает их здоровью. Запись разговора была опубликована в том числе в интернете, что вызвало шквал возмущенных комментариев. Среди них были призывы к физической расправе.

Хотя модераторы портала удалили большую часть комментариев, Скрузе-Яунава успела сделать скриншоты и передала их полиции. Полиция начала ведомственную проверку.

Полиция: свобода слова не означает вседозволенности

Помимо дела "фельдшера Марины", которая распространяла ложную информацию о Covid-19, Госполиция Латвии за минувший год начала еще четыре подобных уголовных дела, и по двум из них уже есть судебные вердикты. Об этом в эфире программы "Точки над i" Русского вещания LTV7 рассказал руководитель Отдела по борьбе с киберпреступлениями Дмитрий Хоменко.

Хоменко отметил, что если в посыле человека, который распространяет недостоверную информацию, есть явная цель — организовать нарушения порядка, установленного законом в рамках борьбы с распространением инфекции, и если это может затруднить работу государственных служб и поставить под угрозу жизни и здоровье людей, такие действия квалифицируются как хулиганство.

Полицейский поделился, что когда стражи порядка задерживают авторов подобных призывов, те обычно заявляют, что "у нас свобода слова, мы можем говорить и транслировать что хотим".

"Но тут ошибка в интерпретации основных прав. Надо понимать, что свобода слова — это не вседозволенность. И полиция пресекает, когда люди перешагивают черту и их вседозволенность нарушает статьи закона", — подчеркнул Хоменко.