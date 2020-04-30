Не дожидаясь ответа профсоюза, временная администрация РД уволила главу Рижской стройуправы Вирцавса
Foto: LETA

Утром в четверг, 30 апреля, временная администрация Рижской думы единогласным решением прекратила трудовые отношения с отстраненным ранее от должности главой Рижской стройуправы Ингуса Вирцавса.

LETA отмечает, что изначально Рижская дума подала запрос о своем шаге в профсоюз LABA, членом которого является Вирцавс, однако в итоге решила не дожидаться ответа и действовать самостоятельно.

Согласно заявлениям самоуправления, нарушения Вирцавса заключаются в противоправном использовании служебного транспорта в личных целях, использовании работников стройуправления в качестве водителей вне рабочего времени и оплате им сверхурочных из средств самоуправления.

Ранее Вирцавса уже отстранял от должности в феврале тогдашний председатель Рижской думы Олег Буров на основании жалоб работников стройуправления. Вирцавс обвинял Бурова в оказании на него политического давления с целью скорейшей сдачи в эксплуатацию проекта "Z-towers".

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