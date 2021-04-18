Не ездить вдвоем, держаться за руль и уступать пешеходам. Какие правила для электросамокатов вступают в силу со вторника

На следующей неделе, 20 апреля, вступают в силу поправки к законодательству, ставшие реакцией государства на стремительный рост популярности электросамокатов в Латвии. Несмотря на то, что основные положения новых правил уже не раз появлялись в местных СМИ, изучение Delfi одобренного Сеймом и правительством законопроекта выявило ряд тонкостей, которые будет полезно знать тем, кто планирует использовать собственный или арендованный электросамокат в ближайшем будущем.

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Начать следует с самого определения электросамоката, которое содержит новый пункт 9.1 статьи 1 Закона о дорожном: это "транспортное средство, которое не разгоняется до скорости свыше 25 километров в час, у которого нет педалей, которое рассчитано на одного человека и у которого есть руль, выполняющий функции поддержки для рук и механически соединенный с поверхностью, на которую ставятся ноги".

Помимо очевидного ограничения скорости, важно выделить два момента — закон гласит, что электросамокат рассчитан на одного человека. Это значит, что полиция, увидев, как кто-то пытается проехаться на нем вдвоем (среди подростков это достаточно распространенная практика), констатирует нарушение. Второй — это формулировка о "руле, выполняющем функции поддержки для рук". Это означает, что на самокате следует ездить стоя прямо и не пытатья модернизировать его, добавив, к примеру, сиденье.

Новые поправки диктуют и возрастной ценз : со вторника детям до 14 лет пользоваться электросамокатами будет запрещено, с 14 до 17 можно при условии наличия велосипедных или любых других водительских прав.

: со вторника детям до 14 лет пользоваться электросамокатами будет запрещено, с 14 до 17 можно при условии наличия велосипедных или любых других водительских прав. Людям старше 18 лет права для использования электросамоката не нужны.

права для использования электросамоката не нужны. За нарушения ПДД наказания будут такими же, как для велосипедистов.

Предусмотрена возможность зарегистрировать свой электросамокат в базе данных Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD). Регистрация, как и для велосипедов, будет добровольной, то есть ее отсутствие не приведет к проблемам с полицией. Однако это рекомендуется сделать на случай кражи.

Где можно ездить и как ездить нельзя

Важно понимать и то, где именно теперь будет разрешено передвигаться на электроскутере. В правилах написано следующее:

по проезжей части — если нет отдельной велополосы, то в один ряд, максимально близко к правому краю дороги. Причем лишь в тех местах, где разрешенная скорость движения не превышает 50 км/ч, а транспортный поток не слишком интенсивен

по пешеходным, велосипедным дорожкам и велополосам

по полосе общественного транспорта, если установлен дополнительный дорожный знак с изображением велосипеда

в жилой зоне по проезжей части и тротуарам, но уступая всем пешеходам.

Стоит теперь помнить и то, что электросамокат является транспортным средством, на которое распространяется целый ряд четко прописанных требований: