Не ездить вдвоем, держаться за руль и уступать пешеходам. Какие правила для электросамокатов вступают в силу со вторника

На следующей неделе, 20 апреля, вступают в силу поправки к законодательству, ставшие реакцией государства на стремительный рост популярности электросамокатов в Латвии. Несмотря на то, что основные положения новых правил уже не раз появлялись в местных СМИ, изучение Delfi одобренного Сеймом и правительством законопроекта выявило ряд тонкостей, которые будет полезно знать тем, кто планирует использовать собственный или арендованный электросамокат в ближайшем будущем.
Начать следует с самого определения электросамоката, которое содержит новый пункт 9.1 статьи 1 Закона о дорожном: это "транспортное средство, которое не разгоняется до скорости свыше 25 километров в час, у которого нет педалей, которое рассчитано на одного человека и у которого есть руль, выполняющий функции поддержки для рук и механически соединенный с поверхностью, на которую ставятся ноги".
Помимо очевидного ограничения скорости, важно выделить два момента — закон гласит, что электросамокат рассчитан на одного человека. Это значит, что полиция, увидев, как кто-то пытается проехаться на нем вдвоем (среди подростков это достаточно распространенная практика), констатирует нарушение. Второй — это формулировка о "руле, выполняющем функции поддержки для рук". Это означает, что на самокате следует ездить стоя прямо и не пытатья модернизировать его, добавив, к примеру, сиденье.
- Новые поправки диктуют и возрастной ценз: со вторника детям до 14 лет пользоваться электросамокатами будет запрещено, с 14 до 17 можно при условии наличия велосипедных или любых других водительских прав.
- Людям старше 18 лет права для использования электросамоката не нужны.
- За нарушения ПДД наказания будут такими же, как для велосипедистов.
Предусмотрена возможность зарегистрировать свой электросамокат в базе данных Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD). Регистрация, как и для велосипедов, будет добровольной, то есть ее отсутствие не приведет к проблемам с полицией. Однако это рекомендуется сделать на случай кражи.
Где можно ездить и как ездить нельзя
Важно понимать и то, где именно теперь будет разрешено передвигаться на электроскутере. В правилах написано следующее:
- по проезжей части — если нет отдельной велополосы, то в один ряд, максимально близко к правому краю дороги. Причем лишь в тех местах, где разрешенная скорость движения не превышает 50 км/ч, а транспортный поток не слишком интенсивен
- по пешеходным, велосипедным дорожкам и велополосам
- по полосе общественного транспорта, если установлен дополнительный дорожный знак с изображением велосипеда
- в жилой зоне по проезжей части и тротуарам, но уступая всем пешеходам.
Стоит теперь помнить и то, что электросамокат является транспортным средством, на которое распространяется целый ряд четко прописанных требований:
- запрещена езда в случае, если содержание алкоголя в крови превышает 0,5 промилле
- запрещено ездить, не держась за руль
- запрещено перевозить грузы, которые мешают вам управлять электроскутером или несут угрозу для других участников дорожного движения
- запрещена езда "зайцем", держась за части других едущих транспортных средств
- самокат должен быть оборудован тормозами, фонарем белого света спереди и фонарем красного света сзади
- желательно надевать одежду со светоотражающими элементами.