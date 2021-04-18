Не ездить вдвоем, держаться за руль и уступать пешеходам. Какие правила для электросамокатов вступают в силу со вторника
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На следующей неделе, 20 апреля, вступают в силу поправки к законодательству, ставшие реакцией государства на стремительный рост популярности электросамокатов в Латвии. Несмотря на то, что основные положения новых правил уже не раз появлялись в местных СМИ, изучение Delfi одобренного Сеймом и правительством законопроекта выявило ряд тонкостей, которые будет полезно знать тем, кто планирует использовать собственный или арендованный электросамокат в ближайшем будущем.

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Начать следует с самого определения электросамоката, которое содержит новый пункт 9.1 статьи 1 Закона о дорожном: это "транспортное средство, которое не разгоняется до скорости свыше 25 километров в час, у которого нет педалей, которое рассчитано на одного человека и у которого есть руль, выполняющий функции поддержки для рук и механически соединенный с поверхностью, на которую ставятся ноги".

Помимо очевидного ограничения скорости, важно выделить два момента — закон гласит, что электросамокат рассчитан на одного человека. Это значит, что полиция, увидев, как кто-то пытается проехаться на нем вдвоем (среди подростков это достаточно распространенная практика), констатирует нарушение. Второй — это формулировка о "руле, выполняющем функции поддержки для рук". Это означает, что на самокате следует ездить стоя прямо и не пытатья модернизировать его, добавив, к примеру, сиденье.

  • Новые поправки диктуют и возрастной ценз: со вторника детям до 14 лет пользоваться электросамокатами будет запрещено, с 14 до 17 можно при условии наличия велосипедных или любых других водительских прав.
  • Людям старше 18 лет права для использования электросамоката не нужны.
  • За нарушения ПДД наказания будут такими же, как для велосипедистов.

Предусмотрена возможность зарегистрировать свой электросамокат в базе данных Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD). Регистрация, как и для велосипедов, будет добровольной, то есть ее отсутствие не приведет к проблемам с полицией. Однако это рекомендуется сделать на случай кражи.

Где можно ездить и как ездить нельзя

Важно понимать и то, где именно теперь будет разрешено передвигаться на электроскутере. В правилах написано следующее:

  • по проезжей части — если нет отдельной велополосы, то в один ряд, максимально близко к правому краю дороги. Причем лишь в тех местах, где разрешенная скорость движения не превышает 50 км/ч, а транспортный поток не слишком интенсивен
  • по пешеходным, велосипедным дорожкам и велополосам
  • по полосе общественного транспорта, если установлен дополнительный дорожный знак с изображением велосипеда
  • в жилой зоне по проезжей части и тротуарам, но уступая всем пешеходам.

Стоит теперь помнить и то, что электросамокат является транспортным средством, на которое распространяется целый ряд четко прописанных требований:

  • запрещена езда в случае, если содержание алкоголя в крови превышает 0,5 промилле
  • запрещено ездить, не держась за руль
  • запрещено перевозить грузы, которые мешают вам управлять электроскутером или несут угрозу для других участников дорожного движения
  • запрещена езда "зайцем", держась за части других едущих транспортных средств
  • самокат должен быть оборудован тормозами, фонарем белого света спереди и фонарем красного света сзади
  • желательно надевать одежду со светоотражающими элементами.
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