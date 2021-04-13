Не хочу прививаться вакциной AstraZeneca. Что мне делать? Отвечает Бюро вакцинации (ДОПОЛНЕНО)

Центры массовой вакцинации в Латвии открылись на пасхальные выходные, однако активность жителей оказалась меньше запланированной. Министр здравоохранения Даниэль Павлютс (Развитие/За!) объяснил это в том числе и недоверием жителей к вакцине AstraZeneca. Многие ждут вакцины других производителей и пропускают свою очередь. Портал Delfi задал Бюро вакцинации вопрос, можно ли выбирать вакцину и чем рискуют жители страны, которые пропускают свою очередь на прививку.

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Я хочу сам выбрать, какой вакциной привиться, это возможно?

Да, если вы подадите заявку на вакцинацию в Даугавпилсе и отправитесь прививаться туда. Городские власти 13 апреля заявили, что договорились с Министерством здравоохранения о поставках вакцин разных производителей и жители смогут выбрать, какой из них привиться. Как объяснила представитель Бюро вакцинации Агнесе Стразда, в ситуации, когда учреждению вакцинации доступны вакцины нескольких производителей, медики могут решать, какую вакцину использовать.

Однако в большинстве случаев свободного выбора не будет и в приглашении на вакцинацию уже будет указана доступная жителю вакцина. Сейчас вакцины по пунктам вакцинации в основном распределяются случайным образом, и жители Латвии не могут выбирать, какой именно вакциной прививаться.

Я не хочу прививаться предложенной мне вакциной и готов подождать. Что будет с моим местом в очереди?

"Если житель подал заявку через manavakcina.lv или по телефону 8989, до момента, пока не будет зафиксирован факт вакцинации конкретного лица, его будут приглашать вакцинироваться", — сообщила Delfi представитель Бюро вакцинации Агнесе Стразда.

Бюро примерно раз в неделю анализирует данные о том, сколько людей из приоритетных групп подали заявку, но не получили вакцину. Им отправляют повторные приглашения, в которых указано место, где их ждут для вакцинации, а также доступная им вакцина. Затем с человеком связывается медучреждение, обеспечивающие вакцинацию. Как быстро это произойдет зависит от количества доступных в Латвии вакцин - чем их больше, тем быстрее с человеком свяжется пункт вакцинации. Он в разговоре с медучреждением может отказаться от прививки и ждать следующего приглашения, однако нет гарантий, что в следующий раз ему предложат другую вакцину, отметила Стразда. Сообщать об отказе по номеру 8989 не нужно.

"Житель может ждать поставку другой вакцины в страну. Но нужно оценить риски, которые связаны с откладыванием прививки. Вакцинация — это существенный шаг для предотвращения тяжелого хода болезни и нежелательных осложнений здоровья в будущем", — отметила Стразда.

Ранее Европейское агентство лекарств (ЕАЛ) заявило, что развитие редких синдромов нарушения свертываемости крови действительно связано с вакциной AstraZeneca. Риск составляет примерно 1 случай на 100 000 получателей прививки, то есть, 0,001%. В то же время заболевание Covid-19 само по себе связано с повышенным риском развития тромбов. Во Франции исследование показало, что у 69% госпитализированных пациентов Covid-19 развились нарушения свертываемости крови, а в Нидерландах этот показатель составил 31%.

Сколько раз я могу отказываться от прививки в ожидании другой вакцины?



Ограничения на количество отказов нет. У жителей всегда будет возможность привиться, говорит Стразда. Житель будет получать повторные приглашения до тех пор, пока не вакцинируется. Однако она предупредила, что вскоре система регистрации изменится — человек должен будет сам зайти в систему и выбрать место вакцинации. При этом он по-прежнему не сможет увидеть, какая именно вакцина ему доступна. Единственный способ узнать это — позвонить в медучреждение и спросить на месте.

Стразда отметила, что когда Латвия получит большие партии вакцин, доступность препаратов разных производителей будет выше. Однако точно сказать, сколько надо будет ждать желанной вакцины невозможно.