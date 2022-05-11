"Не хочу видеть бульдозеры!" Политолог и экс-глава Госполиции о последствиях волнений вокруг памятника

Полиция вела себя профессионально. Надо извлечь уроки и оценить риски на случай решения о сносе памятника в парке Победы. Если не будет уважительного диалога с русскоязычными, отчуждение части жителей лишь усилится. В интервью передаче Spried ar Delfi процессор ЛУ политолог Юрис Розенвалдс и председатель комитета безопасности, порядка и борьбы с коррупцией Рижской думы, бывший глава Госполиции Интс Кюзис оценили события вокруг памятника в парке Победы. И высказали свои мнения о судьбе мемориала.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Несмотря на призывы воздержаться от похода к памятнику в парке Победы, объявления Дня траура по погибшим украинцам и заявление Службы госбезопасности, что возложение цветов — неуважение к памяти об оккупации и прославление сегодняшней политики России, часть жителей Латвии возложили букеты к подножию. В индивидуальном порядке это было не запрещено — охранявшая порядок полиция даже помогала уложить цветы.

Рано утром 10 мая экскаватор очистил площадку перед памятником от еще свежих цветов, что вызвало шквал возмущений в соцсетях — одни ругали власти за неуважение к части населения, другие ругали русскоязычных, которые не уважают государства и глумятся над памятью об оккупации. В течение дня люди снова принесли букеты и восстановили цветочное покрытие.

Реакция властей пришла с опозданием. Премьер Кришьянис Кариньш написал в "Твиттер": "Выражение неуважения к латвийской государственности, историческому опыту и жертвам российской войны в Украине недопустимо. Происходившему сегодня в Пардаугаве нет оправданий". "Столпотворение живущих в "русском мире" у памятника Оккупантам — это неуважение к Латвийскому государству и латышам. Патриоты Латвии от этого строго отмежевались. Среднего пути не дано", — сообщил президент Эгилс Левитс.

Foto: DELFI

Вечером возле памятника собралось и некоторое количество агрессивно настроенных людей, которые проигрывали советские песни и выкрикивали запрещенные законом лозунги. Кто-то принес и российский флаг. Лишь к 22.30 специальному батальону Госполиции удалось добиться, чтобы эти люди разошлись. В отдельных случаях стражам порядка пришлось применять силу. Теперь полицейские будут охранять памятник. Политический активист Владимир Линдерман призвал организовать альтернативную охрану — от сноса.

Почему произошли волнения 10 мая?



"Этого не должно было случиться!" — говорит Кюзис про толпу у памятника. Если бы цветы не убрали трактором — такого бы не случилось. Но после этого риски уже недооценили. И все же, по его мнению, в целом полиция все три дня вела себя очень профессионально. Ведь и для нее такое 9 мая — это был совершенно новый феномен и новые условия, во многом пришлось импровизировать. И молодой человек, который принес российский флаг, будет осужден.

Foto: Patriks Pauls Briķis, DELFI

Розенвалдс тоже считает, что полиция выполняла свои обязанности достаточным образом.

При этом пофессор обращает внимание, что лишь небольшая часть русскоязычных напрямую поддерживает действия России в Украине и страдает "победобесием", есть немало проевропейски настроенных русскоязычных и огромная часть — тех, что посередине — они сомневаются, у них когнитивный диссонанс. Многие из них ассоциируют себя и с Россией, для многих это земля предков, но видя, что показывают в нашем информационном пространстве — они не могут принять (агрессию России в Украине). "Если мы хотим с ними разговаривать, надо иметь в виду, что среди русскоязычных есть очень разные люди".

Розенвалдс отмечает минимум две большие ошибки коммуникации властей:

Подход к памятнику был слишком широким, а выставка с фотографиями войны в Украине оказалась в стороне. Надо было заставить этих людей смотреть на фото, чтобы они видели происходящее… Это бы усилило когнитивный диссонанс.

Решение убрать цветы наутро с трактором — это даже не ошибка государства, это мелочность, так нельзя. Мы не знаем, какая была мотивация у каждого, кто приносил цветы. Всегда есть экстремисты, которые приходят покричать. А если это тетенька, чей родственник погиб в войне? К ней надо отнестись с уважением. А здесь уважения не показали.



Он обращает внимание, что если раньше цветы возлагали сотни тысяч, то теперь на порядок меньше — то есть эффект от призыва не идти к памятнику был. При этом Розенвалдс убежден, что в демократическом государстве нельзя запретить людям возложить цветы в индивидуальном порядке, если они не демонстрируют символику и не кричат "Путин — гений!". В противном случае надо доказать, какие у человека мотивы возлагать цветы.