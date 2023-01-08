Не искать альтернативу России — настоящая халатность. Новый министр сообщения о будущем железной дороги в Латвии

Развитие проекта Rail Baltica предусматривает прокладку новой европейской железнодорожной колеи, которая отличается по ширине от той, которая была в Латвии до сих пор — увязанной на сообщение и транзит с Россией. Новый министр сообщения Янис Витенбергс (Национальное объединение) в интервью агентству LETA заявил, что "российские" рельсы разбирать не будут — в том числе и потому, что колея той же ширины проходит по Украине.

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Настоящее и будущее железной дороги: халатность LDz

"После вступления в должность один из первых разговоров у меня был с руководством Latvijas Dzelzceļš (LDz). Это было тяжело и жестко, потому что меня не устраивает позиция компании, которую можно охарактеризовать так: раньше мы работали с Россией, теперь это невозможно, поэтому мы просто наблюдаем, как ситуация ухудшается. Меня поражает, что LDz годами сидела сложа руки в вопросе диверсификации рынка. Ситуация с Россией долгое время, и до ее вторжения в Украину, была сложной, и не искать альтернативу — российскому рынку халатность со стороны руководства компании", — заявил новый министр сообщения.

По словам Витенбергса, в 2023 году LDz прогнозирует, что грузооборот может составить 16 млн тонн, в 2022 году — 19 млн тонн. В 2021 году грузооборот составлял 24 млн тонн. LDz не скрывает, что может выживать без компенсаций из госбюджета только при грузообороте в 25 млн тонн и больше. В последние годы компания идет именно таким простым путем: рассчитывает на компенсации, отметил Витенбегс.

Министр сообщения считает, что LDz нужно найти возможности для развития и сокращения расходов. "Рынок постоянно меняется. В качестве примера могу привести Украину. Весь мир ждет украинского зерна, но его транспортировка кораблями через Босфор очень проблематична из-за российской агрессии. Я думаю, что мы можем предложить построить коридор для экспорта зерна по железной дороге. Нельзя просто смотреть, как тонет такая крупная компания, как LDz. Ей нужен более свежий взгляд на то, как улучшить свои финансовые показатели", — подчеркнул Витенбергс.

Rail Baltica: могут ли ужиться две железнодорожных колеи?

Латвия сделала выбор в пользу перехода на единую европейскую железнодорожную колею десять лет назад, когда было принято решение о реализации проекта Rail Baltica. "Вся остальная инфраструктура ориентирована на Россию и Беларусь, поэтому очень важно, что Rail Baltica даст возможность обеспечить непрерывным потоком как пассажирские, так и грузовые перевозки в Европу. С другой стороны, говорить о переходе всей железнодорожной сети — это уже многомиллиардный проект и оплатить его из государственного бюджета практически нереально. Поэтому вопрос также в том, что предусматривает ЕС и каково будет его участие и софинансирование, чтобы такие работы можно было проводить. Однако будущее, конечно же, за соединением Rail Baltica с как можно большим количеством важных для развития народного хозяйства Латвии объектов, чтобы польза была как можно больше", — сказал министр.

В то же время, отвечая на прямой вопрос агентства LETA, собирается ли Латвия полностью ликвидировать железнодорожные пути так называемой российской колеи, Витенбергс сказал: "Нет. Говорить об этом пока рано, ведь такая ширина колеи есть, например, и в Украине. Я действительно верю, что война в Украине закончится, и мы сможем сыграть большую и важную роль в восстановлении Украины. Наши порты и железные дороги могут быть использованы для снабжения Украины строительными материалами и многим другим. Также нельзя исключать смены политического режима в России и Беларуси".