Не надо "лайкать"! Назовите кандидатов на роли латышских слова, антислова и крылатого выражения-2019

До 10 января всех, кого заботит развитие латышского языка, призывают подавать заявки на свои варианты слова, антислова, крылатого выражения и самой запутанной фразы, опубликованной или прозвучавшей публично. Опрос уже в 17-й раз проводят Рижское латышское общество и Союз писателей Латвии.

В прошлом году в номинации "Самое нелепое слово года" победил англицизм influenceris — инфлюэнсер. Звание "Слово года досталось" слову zibmaksājums, что в переводе на русский язык означает "мгновенный платеж". Крылатым выражением года жюри признало фразу "Вылезь из телефона" (Izkāp no telefona).

Самым запутанным выражением 2018 года РЛО признало фразу "Формирование правительства увенчается без успехов" (Valdības veidošanās vainagojās bez panākumiem), а жюри экспертов — выражение:"Сделаем все, чтобы создать страну, в которой люди хотели бы рождаться" (Darīsim visu, lai radītu valsti, kurā cilvēki gribētu piedzimt).

Заявки на 2019 год начали поступать уже с января. В кандидаты на "путаницу года" попали латышские аналоги таких выражений: "сегодня в рамках сотруднического визита KNAB посетил кабинет и дом рижского мэра" („šodien sadarbības vizītes ietvaros KNAB apmeklēja Rīgas mēra kabinetu un māju"), "нельзя позволять писать в интернете такие вещи, как важные новости" („nevajadzētu atļaut internātā rakstīt tādas lietas kā svarīgas ziņas"), "песня посвящена моей бывшей будущей жене" („dziesma veltīta manai bijušajai topošajai sievai"), "статистика свидетельствует, что пациенты с болезнями сердца становятся все моложе" („statistika liecina, ka sirds slimību pacienti gados kļūst arvien jaunāki"), "у меня нет ящика Пандоры, откуда я вам могу взять зарплату" („man nav Pandoras lādes, no kurienes es jums varu paņemt šo atalgojumu!") и т.д.

Народ активно делится вычитанными в рекламе, соцсетях и услышанными в публичных речах словами и выражениями. По-прежнему ощутим сильный интерес к новоязу. Например, "буклатура" — рекламные буклеты, чье предназначение лишь одно, отправиться в макулатуру. Также "инфлюэнцефалит" — то, во что превратились маркетинговые сети.

На роль слова года выбираются такие емкие понятия, которые могут войти в историю, определить происходящее и подчеркнуть силу латышского языка. Среди них уже есть "государственная воля" („valstsgriba"), равнозначный („vienvērtīgs") и т.д. Вместо неудобного для латышского языка "лайканья" („laikošana") в соцсетях все громче заявляет о себе более латышское понятие „tīkšķis" ("тиканье").

Также ищутся кандидаты на роли антислов — тех, что сворачивают в трубочку уши ревнителей латышского языка. Как правило, это грубая инвазия иностранных языков и канцеляризмы — "публичные элементы общества" („publiskie sabiedrības elementi"), "компотенция" („kompotence" - способность компьютера проникать в другие компьютеры)… А также "санкционированный" ("sankcionēts"), используемый в значении "подверженный санкциям", а не "разрешенный", и "скутер" („stāvdrāzis") в смысле "самокат („skrejritenis") и т.д.

На роль крылатого выражения-2019 в этот раз "баллотируются" такие фразы, как слова кандидата в руководство LTV: „Сегодня утром я видел закат, монету и аиста!", а также: "У каждой ошибки есть имя и фамилия".

Заявки можно отправлять на электронную почту gadavards@inbox.lv до 10 января. Организатор просят придерживаться темы, а не писать обо всем, что нравится и не нравится в Латвии.