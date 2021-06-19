Не находиться под прямыми солнечными лучами и много пить. Медики дают рекомендации, как выдержать жару

Служба неотложной медицинской помощи напоминает, как позаботиться о своем здоровье и здоровье своих близких в жару. В пятницу и субботу в Латвии действует желтое предупреждение о сильной жаре, в воскресенье вступит в силу оранжевое: столбик термометра повысится до + 32. Синоптики предупреждают и о повышенной влажности.

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Если вы столкнетесь с проблемами здоровья, вызванными долгим нахождением на солнце, следует обращаться к своему семейному врачу. Вечером и ночью в рабочие дни (с 17.00 до 8.00) и круглосуточно в выходные и праздничные дни работает Консультативный телефон семейных врачей 66016001. В случае, если стало совсем плохо — сильная слабость, резкое повышение температуры тела, рвота, нарушения сознания, судороги — нужно вызывать "Скорую" по телефону 113.

Медики указывают, что в жаркие дни следует как можно меньше времени проводить под прямыми солнечными лучами. Важно выбрать правильную одежду — светлую, легкую, дышащую. Если у вас на лице маска, но вы почувствовали, что дышать трудно — отойдите от людей на расстояние в 2 метра и снимете маску!

Позаботьтесь о головном уборе из легкой светлой ткани!

Нужно иметь при себе достаточно воды и регулярно пить в течение всего дня. В жару не рекомендуется пить подслащенные напитки, алкоголь, крепкий кофе и чай. Такие напитки усиливают обезвоживание организма.

Перед выходными медики предупреждают — не следует весь день проводить на пляже! Купаться тоже нужно осторожно. Перегревшийся человек не должен немедленно окунаться в холодную воду! В этом случае резкий перепад температуры может вызвать аритмию и даже привести к летальному исходу.

В дневное время не следует заниматься садовыми работами и активно физически трудиться. Активные занятия спортом с 10.00 до 16.00 — плохая затея.

В жару особое внимание нужно уделять детям и пожилым людям.

Маленьким детям опасно долгое время находиться на солнце, пусть лучше они побудут в тени или в прохладном месте в помещении. Дети должны регулярно пить и носить головные уборы. Ни при каких обстоятельствах нельзя оставлять младенцев одних в машине или в помещении! Дети

могут перегреваться во время сна в непроветриваемом и жарком помещении, а также в течение длительного времени в детских колясках.

Жара может обострить хронические болезни. Поэтому людям, страдающим от хронических болезней, следует обсудить с семейным врачом, как поберечь себя во время жары. Особо внимательными нужно быть людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Близкие должны позаботиться, чтобы лежачие больные находились в проветриваемом и прохладном помещениям, чтобы им была доступна вода.

Сеньоры старше 75 лет подвержены риску перегрева. Им нужно прислушиваться к своему организму и соблюдать особую осторожность. Как и детям, пожилым людям лучше находить в тени, в хорошо проветриваемом помещении и пить достаточно воды.

А еще особое внимание следует уделить и домашним животным. Собак лучше не выводить на длительные прогулки. Помните, что в жару асфальт перегревается и плавится, что может повредить лапы. В поилках у домашних питомцев всегда должна быть свежая вода.

Служба неотложной медицинской помощи напоминает, как оказать помощь в случае перегрева: