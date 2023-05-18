Не наши проблемы: Минфин не дал Даугавпилсу денег на устранение техногенной аварии

Министерство финансов Латвии выступает против выделения средств на устранение последствий утечки ила в Науенской волости. В министерстве считают, что решать эту проблему должно самоуправление Даугавпилса.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Ранее Министерство охраны окружающей среды и регионального развития планировало выдалить из резервных фондов Даугавпилсскому самоуправлению 159 459 евро на покрытие расходов, связанных с устранением последствий аварии на иловых полях "Крижи". Указанный объект находится в ведении муниципального предприятия Daugavpils ūdens.

Средства предполагалось направить на обустройство систем аэрации воды в нижнем течении реки Стропица, восстановление обрушившейся насыпи и строительство временных дорог, сбор ила, засыпание иловых вод щепой, откачку воды из дренажной канавы, строительство дамб с дренажным щебневым слоем, мониторинг поверхностных вод и др.

Однако из-за возражений Минфина было принято решение деньги не выделять и не направлять соответствюущее распоряжение на заседание правительства. Это следует из информации, размещенной на государственном портале законопроектов.

В Минфине заявили, что самоуправление Даугавпилса было обязано застраховать сдаваемый в аренду объект инфраструктуры, поэтому теперь оно должно взять на себя ответственность за объект.

Как сообщалось, 25 ноября 2021 года из-за аварии с иловых полей "Крижи" в окружающую среду было выброшено приблизительно 14 тыс. тонн осадка сточных вод, при этом загрязнение попало в реку Ликсна. Государственная служба окружающей среды подсчитала ущерб, нанесенный окружающей среде, и обязала предприятие, осуществляющее на объекте коммерческую деятельность, заплатить в государственный бюджет 10 463 евро.