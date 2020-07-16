Не обязан отвечать клеветникам: президент Латвии рассказал о своем гражданстве, образовании и родителях

"Вступая на пост, я сказал, что буду президентом всего народа. Это не значит, что я буду угождать каждому их двух миллионов жителей Латвии", — заявил президент Латвии Эгилс Левитс в интервью Latvijas Avīze. Он также прокомментировал обвинения, которые содержатся в книге Лато Лапсы и Кристине Бормане "Самозванец" ("Viltvārdis").

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"Я не считаю, что президенту страны нужны громкие популистские PR-шаги. Намного важнее быть в постоянном диалоге с Сеймом, правительством и обществом, добиваться улучшений государственного масштаба", — заявил он.

Левитс отметил, что принципиально отказывался комментировать содержание книги Лапсы и Бормане: "Есть манипуляции, дезинформация и есть нормальная журналистская работа. На вопросы журналистов я отвечаю. Но никто не обязан отвечать на вопросы таких людей, которые постоянно занимаются черным пиаром и дезинформацией. Такого человека, в отношении которого есть судебное решение, что он пытается получить информацию в недобросовестных целях".

Кем были родители Левитса?



В книге "Самозванец" содержится утверждение, что дед и бабушка Левитса вопреки его заявлениям не были высланы в Сибирь, и вообще он выдает других людей за своих родителей.

"Моя мама Ингеборга Барга родилась в 1926 году, в браке получила фамилию Левите, — заявил Левитс газете. — Ее матерью была Аугусте Барга, которой был 21 год, когда родилась моя мама. Аугусте выросла в Германии, откуда незадолго до этого перебралась в Латвию. Сегодня вне брака рождается примерно половина детей, но тогда считалось — нехорошо, когда у незамужней женщины рождался ребенок. Поэтому родители Аугусты, Карлина и Янис Баргсы, удочерили мою маму Ингеборгу. Решение об адопции в конце 1926 года принял Елгавский окружной суд, это записано в регистре о рождении моей матери".

"Поэтому по документам моя мать официально считается дочерью не своей настоящей матери Аугусты Баргс (в браке — Аугусты Эрмансоне), в своих бабушки и дедушки, Карлины и Яниса Баргсов. Иными словами, они адоптировали свою внучку. Курьезный нюанс: по документам получается, что моя мама родилась, когда ее матери было 55 лет. Такая небольшая физиологическая редкость, которую мои клеветники упустили. Сам факт адопции я узнал сравнительно поздно, но в семье я всегда знал, что на самом деле моя бабушка — это Аугусте Эрмансоне, а прабабушка — Карлине Баргс", — утверждает президент.

"Позже Аугусте вышла замуж за моего деда Яниса Эрмансонса. Они были высланы вместе с моей прапрабабушкой. Прадеда Яниса Баргса к тому времени уже не было в живых, он умер в 1928 году. В нескольких интервью я упоминал Яниса Баргса, всегда отмечая, что он мой прадед. Делать вид, что этого не было — осознанная манипуляция и клевета", — сказал Левитс.

Был ли отец Левитса диссидентом?



В книге ставится под сомнение информация, согласно которой отец Левитса в советские годы был диссидентом. "Он всегда хотел уехать из СССР, поскольку считал, что мы живем как в тюрьме, — заявил по этому поводу Левитс. — Если бы он был сторонником и представителем советского режима, у него были бы совсем другие взгляды. Правда, про себя он ничего не рассказывал. Я допускаю, потому, что его род был уничтожен во время Холокоста. Когда человек замыкается в себе после таких тяжелых переживаний — это нормально. Когда я спросил у него об этом трагическом периоде времени, он ответил: "Этот мир исчез". Поэтому об истории рода отца у меня мало информации".

Левитс также заявил, что в семье существовал ритуал прослушивания западных радиостанций — BBC, Deutsche Welle, "Голоса Америки".

Негражданин Германии



Гражданство Левитса — еще одна тема, которая ставится авторами книги под сомнение. Они отмечают, что Левитс эмигрировал в 1972 году, но гражданство получил только 13 лет спустя.

По словам президента, все эти годы у него был паспорт негражданина Германии. Кроме того, у него был латвийский паспорт, выданный посольством Латвии в Лондоне. Однако этот документ в Германии не принимали, поскольку Латвия в то время существовала только де-юре, но не де-факто (входила в состав СССР".

"После восстановления независимости Латвийского государства в 1992 году я зарегистрировался как гражданин, — заявил Левитс. — Немецкое законодательство на тот момент не предусматривало двойного гражданства. (..) С того времени я гражданин только Латвии. Иначе и быть не могло, поскольку я стал послом Латвии в Германии. Разумеется, что гражданин Германии не мог стать послом иностранного государства в Германии".

Есть ли у Левитса юридическое образование?



Президент отметил, что, по слухам, у него вообще нет юридического образования, поскольку нет степени бакалавра — несмотря на то, что Левитс работал судьей в Суде Европейского союза. Причина, по словам президента, заключается в особенностях системы юридического образования в Германии. Страна использует двухступенчатую систему, которая отличается от более известной Болонской. когда диплом юриста можно получить после магистратуры в университете.

В Германии, по словам Левитса, будущие юристы сначала сдают теоретический экзамен по итогам обучения в университете. Он сдал этот экзамен в специальном экзаменационном управлении в 1983 году. Для того, чтобы занять высокие посты (стать судьей или адвокатом), нужно 2,5 года проработать юристом в верховном суде. Только после этого юрист получает право сдать Большой юридический государственный экзамен. Левитс сдал его в 1989 году в экзаменационном управлении Бремена, Гамбурга и Шлезвиг-Гольштейна. Параллельно с изучением юриспруденции Левитс получил степень политолога в Гамбургском университете в 1986 году. Тема его дипломной работы — "Политической конфликт между советскими претензиями на господство и стремлением к национальной самостоятельности в Латвии".