Не Пиленс и не Левитс. "Прогрессивные" назовут своего кандидата в президенты 11 мая

В четверг, 11 мая, оппозиционная партия "Прогрессивные" назовет своего кандидата в президенты на специально созванной для этого пресс-конференции, сообщает агентство LETA.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В пресс-конференции примут участие новоизбранные сопредседатели партии — депутат Сейма Андрис Шуваев и депутат Рижской думы Юстине Пантелеева, а также главпа фракции в Сейме Каспар Бришкенс.

Ранее "Прогрессивные" определили пять критериев оценки кандидата в президенты — безупречная репутация, глубокое понимание законности, лидерство в содействии устойчивому развитию, поддержка снижения социального неравенства и западная ценностная ориентация.

Ранее Шуваев заявил в интервью программе "900 секунд" телеканала TV3, что для "Прогрессивных" важно наличие у будущего президента четкой направленности на еще более глубокую интеграцию в ЕС и НАТО, а также четкая ориентация на западные ценности.

Также для партии важно, чтобы новый президент активнее работал с вопросами прав человека и верховенства закона, например, в связи с принятием закона о гражданском партнерстве, которое ждет сообщество ЛГБТ+, а также в контексте необходимости повышать минимальный уровень дохода в стране.

"Мы хотим видеть президента, который определенно более активен публично и политически в продвижении этих двух вопросов", — сказал Шуваев.

"Прогрессивные" — обладатели "золотой акции"?

До сих пор свое согласие участвовать в выборах президента дали два кандидата — действующий глава государства Эгил Левитс, которого выдвинуло коалиционное Национальное объединение, а также предприниматель Улдис Пиленс, номинированный также коалиционным "Объединенным списком".

За Левитса готовы голосовать 39 из 100 депутатов — 13 от Национального объединения" и 26 от "Нового Единства". Голосов для переизбрания Левитсу пока не хватает. Тем не менее премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") заявил, что у коалиции должен быть один кандидат — и это Левитс. Заявление премьера уже вступает в противоречие с тем, что один из трех участников коалиции — "Объединенный список" — уже выдвинул своего кандидата.

В то же время и Пиленсу пока не хватает голосов для избрания. За него готовы, разумеется, голосовать все 15 депутатов от "Объединенного списка". Склоняются скорее (хотя это всего лишь предварительные заявления) в пользу поддержки Пиленса и три оппозиционных силы — Союз "зеленых" и крестьян (16), "Латвия на первом месте" (9) и "Стабильность" (10). Обладатель "золотого" 51-го голоса — у независимого депутата Глории Гревцовой, недавно покинувшей фракцию "Стабильности".

Фактически единственная политическая парламентская партия, которая пока не склонилась ни к одному из двух кандидатов — "Прогрессивные". Арифметика показывает, что без 10 депутатов "Прогрессивных" . Левитс, напомним, давал нелицеприятные оценки деятельности "Стабильности" и "Латвии на первом месте", фактически причислив эти партии к "прокремлевским", а также упрекал СЗК за близость к Айвару Лембергсу. Вся оппозиция — кроме "Прогрессивных" — в той или иной мере может считаться в понимании Левитса недостаточно прозападно ориентированной. Суммарно у "Нового Единства", Нацобъединения и "Прогрессивных" голосов для переизбрания Левитса, впрочем, тоже не хватит — 49.

Выдвижение "Прогрессивными" своего кандидата в президенты создает интригу. Это, во-первых, может быть как исключительно пиар-ход — тогда кандидат "вылетит" уже в первом круге голосования. И основная борьба развернется все равно между Левитсом и Пиленсом: в этом случае "Прогрессивным" придется выбирать между двумя этими кандидатами, что во многом определит исход голосования. Во-вторых, "Прогрессивные" могут неожиданно выдвинуть в президенты достаточно сильную фигуру, что смешает политические карты.

Как следует из опроса SKDS, электорат "Прогрессивных" крайне неоднороден в контексте поддержки того или иного кандидата в президенты. 28% потенциальных избирателей "Прогрессивных" хотели бы видеть президентом Пиленса, 22% — Левитса, 36% — какого-то другого политика. В потенциальном электорате остальных партий все же есть более выраженная поддержка того или иного кандидата, что совпадает с позицией самих политических сил.

В условиях явной турбулентности внутри Кабинета министров — три правительственных партии не сумели договориться об едином кандидате в президенты — может при определенных обстоятельствах вновь актуализироваться вопрос о вовлечении "Прогрессивных" в коалицию. Еще на этапе переговоров о создании нынешнего правительства на включении "Прогрессивных" в коалицию настаивал премьер-министр Кришьянис Кариньш, однако сразу после выборов в Сейм Национальное объединение и "Объединенный список" выступили против этой идеи. "Прогрессивные" уже состоят в одной правящей коалиции Рижской думы с партиями, входящими в правительством — "Новым Единством" и Национальным объединением, что также создают ситуацию политической зависимости.