Не плагиат, а искусство. Авторы рекламной кампании вакцинации отрицают схожесть плакатов с американскими (ФОТО)
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Директор рекламного агентства Nord DDB Riga Андрис Рубинс опровергает прозвучавшие в публичном пространстве упреки, что плакаты рекламной кампании вакцинации против Covid-19 в Латвии, очень напоминают визуальные материалы, используемые в США и других странах.

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В социальной сети Facebook Рубинс, комментируя схожесть кампании "Без вакцины нет победы" с серией американских плакатов, указал на то, что, поскольку Covid-19 охватил весь мир, то тысячи творческих команд во всем мире работают над одной задачей: создают новости и информационные материалы, чтобы побудить людей пройти вакцинацию. Рубинс подчеркивает, что лейтмотивом кампаний становится не борьба между разными группами людей, которые верят или не верят в опасность Covid-19 или эффективность вакцин, а борьба с одним смертельным противником — вирусом Covid-19.

"Один из самых знаковых плакатов в мире — плакат с надписью "Мы можем это сделать" (We can do it), созданный Дж. Ховардом Миллером во время Второй мировой войны в 1943 году. Культурные и исторические ссылки часто используются в рекламе, и вполне логично, что этот знаменитый плакат стал источником вдохновения для коммуникаторов в нескольких странах в борьбе с Covid-19, включая Германию, Шотландию, США, Австралию, Латвию и другие страны", — утверждает Андрис Рубинс.

В случае Латвии исторический мотив прослеживается и в новом слогане, который опирается на надпись на флаге 3-го Рижского латышского стрелкового полка "Без борьбы нет победы" ("Bez cīņas nav uzvaras"), утверждает рекламщик. А персонажи рекламных плакатов отражают различные группы общества (сениоров, учителей, спортсменов, работников культуры, путешественников, молодежи и т.д), к которым обращается кампания.

Андрис Рубинс был вынужден обратиться к аудитории после того, как в сети Twitter многие латвийцы обрушились с критикой на рекламную кампанию. В частности, многие пользователи Twitter отмечали схожесть плакатов с рекламной продукцией, которую они уже видели. "Даже бессмысленные плакаты о вакцинации не можем сами нарисовать, копируем их у США", — указал один из пользователей Twitter.

6 июля на презентации плакатов министр здравоохранени Даниэль Павлютс (АР!), отвечая на вопрос о возможном плагиате, указал, что материалы не скопированы. Их создавали опираясь на конкретный стиль, который был характерен для рекламных материалов XX века.

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