Не плагиат, но совпадение: госканцелярия, возможно, откажется от слогана "Хочу лето!"

Если "загуглить" словосочетание "gribu vasaru" (хочу лето), то почти вся первая страница будет посвящена одному из самых известных свадебных фотографов в Латвии Янису Романовскису и его предприятию. От того он в полном недоумении, почему государство хочет запустить кампанию с точно таким же названием, пишет Delfi Plus.

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"Да, у нас была информация о том, что есть предприятие с таким названием, именно поэтому для кампании были подготовлены альтернативные варианты названий и сейчас абсолютно ясно, что у кампании Госканцелярии будет другое название", — сообщила порталу Delfi консультант департамента координации стратегической коммуникации Госканцелярии Эгита Диуре.

После публикации на портале Delfi она перезвонила и уточнила, что Госканцелярия все же "только рассматривает возможность" отказаться от названия. "Оказалось, что у нас мнения на этот счет разделились", — пояснила она.

Латвия планирует потратить 330 000 евро на реализацию 7 социальных кампаний, направленных на снижение распространения Covid-19, в том числе на уменьшение эмоционального напряжения и популяризацию активного образа жизни. Одна из этих кампаний с названием "Хочу лето!".

Концепция и содержание кампании "Хочу лето!" были разработаны в начале года в рамках процедуры закупки, в которой принимали участие ведущие отраслевые предприятия. Как во вторник порталу Delfi пояснил ведущий партнер McCANN Rīga Кристапс Силиньш, кампания с названием "Хочу лето!" — это отдельный проект, который был разработан в декабре 2020 года в рамках успешного участия в официальном конкурсе закупок Госканцелярии с общим бюджетом 9950 евро плюс НДС, так как изначально она была запланирована как малобюджетная. "Кампания была полностью разработана, но не запущена в установленные сроки, более детальная информация о дальнейших шагах не последовала. Из сегодняшних новостей (за 9 марта — прим. ред.) можем сделать вывод, что разработанная концепция получила поддержку в правительстве и, возможно, станет кампанией национального масштаба, чему мы только рады. У нас нет более подробной информации о дополнительных закупках в размере 330 000 евро", — отметил Силиньш.

По его словам, агентство хочет мотивировать людей максимально соблюдать меры эпидемиологической безопасности, чтобы всем вместе стремиться к одной цели — лету без ограничений.

В свою очередь, фотограф Янис Романовскис считает, что государство ведет себя нечестно. Он также уточняет, что работает как самозанятый и название "Gribuvasaru" (Хочулето) не зарегистрировано как товарный знак. "Я создал и зарегистрировал страницу "Gribuvasaru.lv" в 2009 году и под таким названием меня все знают в социальных сетях и в жизни. Можно, сказать, что это скорее псевдоним. Меня хорошо знают, три года я побеждал в конкурсах среди свадебных фотографов Латвии", — говорит Романовскис.

"Под этим именем меня знают уже 12 лет. Ежегодно я провожу акцию со счетом дней до начала лета именно с таким названием. И в поисковике Google 80% первых результатов — про меня. Конечно, нельзя запретить использовать слова "хочу" и "лето". Все хотят лето. Со мной эта кампания согласована не была. Мне просто начали отовсюду писать люди, что мое имя используют", — рассказал предприниматель.