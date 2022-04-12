Не планируется выделять дополнительные средства на школьные обеды, растущие в цене

Министерство образования и науки в этом году не планирует обеспечивать дополнительные средства на покрытие возрастающих расходов на питание школьников, сообщает LETA.

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"Министерство оценивает" инициативу Латвийского объединения общественного питания и Ассоциации предприятий общественного питания образовательных учреждений, однако принимая во внимание ограниченность средств в программе госбюджета "Дотация обеспечения бесплатных обедов учащимся 1-4-х классов", дополнительные финансы на эти цели выделять не планируется.

Министерство образования и науки поясняет, что дальнейшие варианты поддержки будут рассмотрены в процессе подготовки бюджета на следующий год вместе с запросами на первоочередные меры всех министерств и других центральных государственных учреждений.

Как уже сообщалось, Латвийское объединение общественного питания и Ассоциация предприятий общественного питания образовательных учреждений из-за удорожания продуктов питания и других затрат призвали выделить на школьное питание дополнительные средства.

Дотация на школьный обед составляет 1,42 евро, эта сумма не менялась с 2014 года. Сейчас 50% суммы субсидируется государством и 50% — самоуправлениями. По данным Центрального статистического управления, с 2014 года стоимость прямые расходы на питание увеличились более чем на 50%.

В ассоциациях подчеркивают, что без дополнительного финансирования уже не будет возможности оказывать услуги общественного питания, соответствующие существующим требованиям в учебных заведениях.

Латвийское объединение общественного питания и Ассоциация предприятий общественного питания образовательных учреждений подчеркивают, что без дополнительного финансирования уже не будет возможности оказывать услуги общественного питания, соответствующие существующим требованиям в учебных заведениях.