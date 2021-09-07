Не плевать, а жевать. В скрининге на Covid-19 в школах попробуют тесты нового типа — "жевательные палочки"
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В целях повышения доступности тестирования в школах планируется реализовать пилотный проект — использовать тесты нового типа с "жевательными палочками", рассказал на заседании правительства министр здравоохранения Даниэль Павлютс (АР!).

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По информации агентства LETA, тесты нового типа есть в распоряжении Gulbja laboratorija. В этих тестах также используется слюна. Однако образцы слюны берутся иначе: человек должен примерно полминуты держать во рту палочку для теста.

Изначально планировалось, что еженедельно придется тестировать в общей сложности 200 000 учащихся. Но, включая работников школ, число тестируемых составило 311 829 человек. С 24 августа до 5 сентября произведены 373 924 теста, что значительно больше, чем прежде, когда проводились в среднем 70 000 тестов в неделю.

Уже в первую неделю тестирования в школах выявились проблемы. В частности, лаборотариям не хватает мощностей обеспечить тестирование. Поскольку тестируемых оказалось больше, чем предполагалось. Самые большие недочеты обнаружены в работе MFD laboratorija.

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