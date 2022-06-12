Не по-латышски: родителям не разрешили назвать ребенка именем "Лотте"

Несмотря на то, что каждый год в Латвии появляются сводки с самыми интересными именами для новорожденных, действуют правила Кабинета министров, регулирующие, как можно и как нельзя назвать новорожденного. Именно в связи с этими правилами одна семья безуспешно пыталась в суде добиться того, чтобы их новорожденную дочь могли звать Лотте (Lotte), а не Лоте (Lote), как это предлагал загс. Об этом свидетельствует публично доступное анонимное решение суда.

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Согласно правилам Кабмина о написании и использовании имен в латышском языке, нельзя использовать следующие повторяющиеся согласные: бб (bb), цц (cc), чч (čč), дд (dd), фф (ff), гг (gg), двойное "г" со смягчением (ģģ), хх (hh), кк (kk), двойное "к" со смягчением (ķķ), пп (pp), сс (ss), шш (šš), тт (tt), вв (vv), зз (zz), жж (žž). Исключения допускаются только для составных или префиксных производных имен.

Однако в 2011 году Верховный суд вынес решение в пользу семьи, которая хотела назвать своего ребенка Отто. Согласно решению, легитимная цель сохранения латышского языка сама по себе недостаточна для обоснования ограничения права на предоставление родителями имени для своего ребенка.

Также Верховный суд указал, что имя является одним из элементов ядра частной жизни человека, одной из основ самосознания человека. Родители имеют право выбрать подходящее имя для новорожденного.

Родители Лоте (Лотте) также обратились в суд, где указали, что имя "Лотте" традиционно используется в Латвии и государство неизменно признавало его использование в латышском языке. Независимо от происхождения оно признается латышским, и его адаптация к латышскому языку не требуется. В латышском литературном языке имя "Лоте" произносится с продлением согласной "т", что звучит как ее повторение.

Портал Delfi также уточнил в базе данных личных имен Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ), что в Латвии зарегистрировано 18 человек с именем "Лотте".

Семья также суду сообщила, что ей известно о случае, когда в 2016 году загс зарегистрировал имя "Лотте".

В свою очередь, загс в разъяснении суду указал, что случай 2016 года оценивается как противоправный, то есть, не может служить прецедентом для принятия аналогичного решения.

Однако при оценке судебного решения от 2011 года в отношении имени "Отто" загс заявил, что конкретное решение было связано с конкретным именем, а не другими, например, "Лоретта" или "Лотте".

Суд в первой инстанции отклонил жалобу родителей, указав, что правила Кабмина запрещают регистрацию такого имени. Суд также согласился с мнением загса, что противоправное решение другого учреждения не может служить прецедентом для идентичного решения в будущем.

Согласно публично доступной информации, родители девочки не обжаловали решение суда и оно вступило в силу.