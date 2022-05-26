Не позже 15 ноября. К сносу памятника в Пардаугаве будут применяться ускоренные процедуры принятия решений

В четверг Сейм рассматривает в срочном порядке законопроект о правилах сноса объектов, прославляющих советский и нацистский режимы. В законопроекте сказано, что памятник в Пардаугаве должен быть снесен не позже 15 ноября этого года. Оговорено то, что в порядке исключения к процессу демонтажа памятника будет применяться особая ускоренная процедуры принятия решений.

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В ускоренном режиме

Законопроект жестко оговаривает, что памятник в Пардаугаве должен быть снесен не позже 15 ноября этого года. 5-я статья законопроекта оговаривает, что к сносу объекту может быть применен особый порядок строительной процедуры в виде исключения — для ускорения процесса.

Ранее Рижская дума призывала Сейм принять соответствующее решение. В частности для того, чтобы при оспаривании результатов конкурса на проведение демонтажных работ, реализация не приостанавливалась на месяцы. 6-й пункт

6-й статьи нового законопрокта гласит: оспаривание принятого решения о демонтаже объекта не останавливает деятельность по сносу памятника.

Самоуправлению — в данном случае, Рижской думе — Сейм дает право проводить закупки, не применяя нормы, регламентирующие публичные закупки, а также вносить изменения в соответствующие заключенные договоры в той мере, в которой это необходимо для реализации проекта и не выходит за рамки границ договорных цен, установленных ЕС. Исполнителя работ по сносу памятника Рижская дума сможет определить в ходе ценового опроса.

Финансировать снос памятника в Пардаугаве на паритетной основе будут государство и Рижская дума. Также законопроект разрешает использовать на демонтаж пожертвования физических и юридических лиц. Порядок выделения и использования средств госбюджета и пожертвований установит Кабинет министров.

К сообщению о строительных работах должен будет быть приложен проект проведения работ, подготовленный сертифицированным руководителем таких работ, а также генеральный план в оговариваемых масштабах, на котором отражены демонтируемые внешние инженерные сети, если объект к ним подключен (план готовит архитектор или проектировщик). В пакете документов должно быть пояснение, в котором указана всеобъемлющая информация о технических показателях инженерного строения, классификации строения, о том, сколько мусора образуется после сноса и как его планируется вывозить, как будет организована уборка территории после завершения работ, какие методы и сроки демонтажа будут применяться, на какие этапы поделены строительные работы и так далее. К пакету документов должен быть приложены проект организации работ, а также план благоустройства и зеленых насаждений территории.

Какие объекты еще могут быть демонтированы?

Законопроект, хоть и регламентирует в первую очередь процесс демонтажа памятника в Пардаугаве, но также в целом оговаривает, какие объекты могут подлежать сносу.

В 3-й статье нового законопроекта речь идет о запрете на экспонирование объектов, прославляющий советский или нацистский режимы. Под определение объектов подпадают:

- те, которые прославляют оккупационную власть СССР или нацистской Германии, связанные с ней события и лиц;

-прославляют тоталитаризм, насилие военную агрессию, войну и военную идеологию;

- включают в себя символы советской власти или нацизма.

В то же время оговорка: закон не относится к памятным знакам, мемориальным плитам и местам, архитектоническим или художественным образам, которые находятся в местах захоронения погибших солдат, а также в местах памяти жертв советского или нацистского террора.

Что же касается объектов, подлежащих демонтажу, как и памятник в парке Победы, то здесь Сейм делегирует право составить такой список Кабинету министров.

При этом принятие решений о сносе подобных объектов остается в ведении самоуправлений, на территории которых они находятся.