Не применять OIK и снизить налоги — Народно-хозяйственный совет предлагает мероприятия по борьбе с инфляцией

Народно-хозяйственный совет, руководимый министром экономики Илзе Индриксоне (Национальное объединение) в качестве мер по борьбы с инфляцией предлагает не применять компоненту обязательной закупки (OIK) к электроэнергии, а также снизить акцизный налог на топливо и НДС на продукты питания.

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Во вторник, 2 августа, Индриксоне созвала экстренное заседание Национального народно-хозяйственного совета в формате видеоконференции для обсуждения с предпринимателями и представителями крупнейших организаций, представляющих интересы бизнеса, уже реализованные и подлежащих реализации в будущем меры по укреплению энергонезависимости.

В ходе внеочередного заседания была достигнута договоренность о том, что необходимо разработать дополнительные меры по обеспечению устойчивости национальной экономики и обеспечению конкурентоспособности компаний, в том числе меры по расширению доступности газа и щепы. Также речь шла о необходимости реализовывать иные антиинфляционные мероприятия, позволяющие сохранить платежеспособность населения.

Предприниматели призвали правительство принять решение о полной или частичной компенсации распределительного тарифа для юридических лиц. Также бизнес призывают Кабинет министров не применять OIK ко всем потребителям электроэнергии.

Поддержку также получили предложения Министерства экономики о создании инструмента грантовой поддержки коммерсантов энергоемкой перерабатывающей промышленности, о временном снижении акцизного налога на топливо. Предприниматели призвали вернуться и к обсуждению вопроса о снижении ставки НДС на продукты питания и услуги общепита.

Министерство экономики сообщило, что сейчас ведется работа над новой программой поддержки предпринимателей фонда ЕС для продвижения энергоэффективности и более широкого использования возобновляемых источников энергии. Средства могут быть доступны уже в октябре этого года. В рамках этой программы будет оказываться поддержка обустройства

производственных зданий и территорий, модернизации производственных мощностей, внедрения технологий использования возобновляемых источников энергии, покупки электромобилей.

В конце этого года планируется утвердить регулу RePowerEU, которая позволит оказать предпринимателям через системных операторов — АО Sadales tīkls и АО Augstsprieguma tīkls — поддержку в обеспечении подключений и мощностей. Ориентировочное финансирование составит 109 млн евро.

Так Минэкономики совместно с Министерством охраны окружающей среды и регионального развития проводит работу по содействию соблюдения экологических требований при создании складов щепы и плановому переходу с природного газа на дизельное топливо в следующем отопительном сезоне.

Индриксоне сообщила, что идет работа над диверсификацией поставок и поставщиков энергоресурсов, предлагаются как краткосрочные, так и долгосрочные меры поддержки для жителей, предпринимателей и теплоснабжающих компаний.

Также в этом году поддержка предоставляется теплодобывающим компаниям при переходе с газа на щепу (или другие возобновляемые энергоресурсы). Всего в рамках данной программы поддержки поступило 72 заявки. Центральное агентство финансов и договоров (CFLA) планирует завершить оценку проектных заявок к 15 августа этого года. В самоуправлениях реализация проектов должна быть завершена до конца 2023 года. Некоторые проекты будут завершены уже в этом году до начала отопительного сезона, часть — в течение отопительного сезона.

"Правительство вовремя приняло важнейшие решения, что позволило нам не только реализовать стратегически важные меры во имя энергетической безопасности и независимости, но и ускорить процессы производства возобновляемых и альтернативных энергоресурсов. У государства закуплены резервы природного газа в 3,8 тераватт-часа (ТВтч), которые предназначены как для нужд домохозяйств, так и для производства электроэнергии.Также мы предлагаем предпринимателям составить собственные планы энергостабильности, чтобы сделать свою работу более эффективным и закупать необходимые для своих нужд запасы энергоресурсов", — сказала министр экономики.

Народно-хозяйственный совет — это консультативное учреждение, созданное

Министерством экономики, Латвийской торгово-промышленной палатой, Латвийским союзом самоуправлений, Латвийским объединением свободных профсоюзов и Латвийской конфедерацией работодателей.