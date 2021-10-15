Не привитые смогут не соблюдать самоизоляцию после посещения шести стран ЕС
Foto: PantherMedia/Scanpix

Не привитые от Covid-19 смогут не соблюдать самоизоляцию после въезда в Латвию из шести стран Европейского союза (ЕС) и Европейской экономической зоны (ЕЭЗ), свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

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Не нужно соблюдать изоляцию, прибывая в Латвию из Италии, Испании, Польши, Мальты, Лихтенштейна и Ватикана.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости коронавирусом на 100 000 населения, по данным ЦПКЗ, в середине недели составлял в Латвии 864,4 случая по сравнению с 580,9 случая неделей ранее. Средний показатель заболеваемости в странах ЕС и ЕЭЗ составляет сейчас 165,8.

В Эстонии кумулятивная заболеваемость увеличилась до 859,2 случая (неделей ранее - 658,6), в Литве - до 972,2 случая (неделей ранее - 795,5) на 100 000 жителей.

За пределами ЕС и ЕЭЗ невакцинированные должны соблюдать самоизоляцию после возвращения из Великобритании, Канады, Сингапура, Иордании, Австралии и Украины.

К "зеленым" странам в настоящее время относятся Катар, Уругвай, Руанда, Чили, Саудовская Аравия, Южная Корея, Новая Зеландия, Тайвань, Кувейт, а также Макао и Гонконг.

При въезде в Латвию из страны, где 14-дневный кумулятивный показатель Covid-19 на 100 000 населения превышает 75, нужно соблюдать 10-дневную самоизоляцию. Время самоизоляции может быть сокращено, если на седьмой день сделать повторный тест и записать его результат в сертификате.

Лица, привитые от Covid-19 и переболевшие им, могут не соблюдать самоизоляцию, как и дети в возрасте до 12 лет, путешествующие со взрослыми. Однако в таком случае в течение десяти дней они не должны иметь тесных контактов с людьми вне дома, не посещать массовые мероприятия, детские коллективы и пользоваться общественным транспортом.

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LETA

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