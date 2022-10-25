Не пропустите: в Латвии можно будет увидеть солнечное затмение

Сегодня, 25 октября, в середине дня на всей территории Латвии можно будет наблюдать частичное солнечное затмение, сообщили агентству LETA в Латвийском астрономическом обществе (ЛАО).

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Это будет среднее затмение, так как в максимальный момент будет закрыто чуть больше половины солнечного диска.

Начало затмения в Риге будет в 12.12, максимальная фаза, когда Луна закроет 59% диаметра Солнца — в 13.23, а закончится затмение в 14.33. В других частях Латвии время пиковой фазы может немного отличаться. В Лиепае все произойдет на несколько минут раньше, а в Алуксне на несколько минут позже.

В Латвии частичные солнечные затмения можно наблюдать раз в два-шесть лет. Предыдущее частичное солнечное затмение в Латвии наблюдалось 10 июня 2021 года, а следующее ожидается 29 марта 2025 года.

Солнечное затмение происходит, когда Луна полностью или частично закрывает диск Солнца. При полном затмении на несколько минут наступает темнота, а при частичном затемнении, в зависимости от фазы затмения, Солнце визуально напоминает круг с отверстием.

ЛАО напоминает, что нельзя смотреть на Солнце невооруженным глазом или через бинокль или телескоп без специального фильтра, так как это может привести к повреждению зрения.

LAО предлагает делиться результатами наблюдений в социальных сетях с использованием хэштега "#saulesaptumsums".