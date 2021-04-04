Не работает номер 8989 для записи на прививку от Сovid-19: просят звонить на номер 80001234

В воскресенье записаться на прививку от Covid-19 по единому телефону записи 8989 невозможно.

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Хотя люди из приоритетных групп в воскресенье утром получают сообщения с приглашением подать заявку на прививку по телефону 8989, дозвониться по указанному номеру невозможно, так как телефон работает только в рабочие дни и по субботам.

Представитель бюро вакцинации Агнесе Стразда сообщила, что в воскресенье записаться на вакцинацию от Covid-19 можно по телефону 80001234. Звонки будут приниматься с 11.00 до 16.00.

С понедельника запись вновь будет возможна по телефону 8989.

Как сообщалось, министр здравоохранения Даниэль Павлютс в субботу подписал распоряжение о начале вакцинации людей старше 60 лет.

Для более быстрой вакцинации рассматривается также возможность еще на два дня продлить работу отдельных центров массовой вакцинации.

Одновременно принято решение расширить группы вакцинируемых. С субботы могут прививаться родители тяжелобольных детей и люди, ухаживающие за тяжелобольными лицами.

Люди старше 70 лет могут подавать заявки на прививку без очереди.