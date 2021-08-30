"Не раскалывать общество": комиссия Сейма поддерживает идею дать возможность работать по ковид-тесту
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Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции концептуально поддержало предложение дать непривитым и непереболевшим работать в сфере услуг, если они будут регулярно делать тесты на Covid-19 за свой счет. Политики коалиции не исключают возможности и других смягчений законопроекта о вакцинации, сообщает LETA.

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Законопроект о праве работодателя увольнять непривитых вызвал негативную реакцию общества. Премьер-министр Кришьянис Кариньш подчеркнул, что Латвия находится в ситуации гибридной угрозы и единство общества чрезвычайно важно, и в обсуждении закона нужен диалог с обществом.

Министр благосостояния Гатис Эглитис (Новая консервативная партия) сказал, что идею с тестированием на коронавирус концептуально можно поддержать. Юрис Пуце, глава фракции "Развитие/За!" в Сейме, отметил, что такой компромисс поможет успокоить часть общества.

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Коронавирус Вакцинация
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