В настоящее время не рассматривается возможность повышения цен билетов на общественный транспорт в Риге из-за роста цен на топливо, подтвердил агентству ЛЕТА руководитель комитета по делам сообщения и транспорта Рижской думы Олаф Пулкс.

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Исполняющая обязанности руководителя отдела по связям с общественностью муниципального предприятия Rīgas satiksme Инесе Розите отметила, что предприятие уже ощущает давление повышения цен на топливо, но стоимость билетов устанавливает Рижская дума.

С учетом того, что предприятие уже ощутило существенный рост стоимости электроэнергии в конце прошлого и начале этого года, рост цен на топливо также будет иметь влияние. Поэтому Rīgas satiksme проведет расчеты и проинформирует Рижскую думу о необходимой компенсации.

Как указал Пулкс, самоуправление и ранее компенсировало предприятию убытки, возникающие по различным причинам, например, во время пандемии Covid-19, когда существенно сократилось количество пассажиров, а также из-за резкого роста цен на электроэнергию.

В настоящее время одна поездка в общественном транспорте Риги стоит 1,15 евро.

По данным Латвийской ассоциации торговцев топливом, за две последние недели бензин 95-й марки в Латвии подорожал на 17,45%, а дизельное топливо — на 21,86%.