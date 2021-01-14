"Не скрою, я в шоке!" Элита Круминя возмущена спешным и политическим выбором нового главы Госконтроля

Глава Госконтроля Латвии Элита Круминя убеждена, что выбор ее последователя на посту Роланда Ирклиса — политический. Процедура проводилась в спешке, а профессиональные качества нового Госконтролера не играли главной роли и не оценивались экспертами по аудиту. Об этом Круминя сообщила в передаче "Действующие лица" LR-4, отвечая на вопросы ведущей Валентины Артеменко и журналиста портала Delfi Кристины Худенко.

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19 января истекает срок полномочий Элиты Крумини на посту главы Госконтроля Латвии. Сегодня Сейм выбрал нового Госконтролера — Роланда Ирклиса, который сейчас руководит Комиссией по регулированию общественных услуг.

"Не скрою, что очень многие вещи мне непонятны, — не скрывала возмущения процедурой выбора нового руководителя Госконтроля Элита Круминя. — Я уже ранее высказывалась о том, какими должны быть критерии, по котором смотрят потенциальных кандидатов. Первое — профессиональность. Нельзя, чтобы аудиторским учреждением руководил непрофессионал, ведь у Госконтролера нет заместителя, которые делает многие вопросы за него. Он сам должен вникать в каждый вопрос аудита, а это очень регламентированная профессия — все действия проводятся на основе международных ревизионных стандаров — это целые тома".

Круминя указала, что и на менее значимые должности в Латвии проводят конкурс, в котором оцениваются профессиональные знания в сфере и другие компетенции. "Здесь ничего такого не было!" — убеждена она. Круминя напомнила, что когда она 8 лет назад претендовала на пост, ее конкурентом был профессиональный аудитор из частного сектора: "Все наши презентации были профессиональны!"

По словам Крумини, выбор ее последователя делался в спешке. На дискуссии о программах кандидатов дали всего неделю: "Это смешно! Как могут партии в такие сжатые сроки услышать и понять программы госконтролеров?! Потом дали еще неделю. Кроме того, я сама обзванивала политиков и предлагала: не хотите ли услышать, а чем сейчас занимается Госконтроль и какие вопросы предстоит решить? Так ведь легче разобраться в кандидатах. Меня позвали, но было ощущение, что "для галочки". Похоже, им и так уже все было ясно".

Круминя сообщила, что нового главного Госконтролера не оценивала даже комиссия экспертов (в данном случае, в сфере аудита), как это делалось при выборе генпрокурора или судьи Конституционного суда. Выбор сразу делали политики.

Также Круминя выразила большие сомнения в политической нейтральности кандидата. "Не скрою, я в шоке! Господин Ирклис и сегодня член политической партии. Конечно, он должен будет ее покинуть, как требует закон. Но каждый понимает, что это формальность. Госконтролер должен быть максимально независим. Я даже старалась не участвовать во встречах политиков — каждая такая эмоциональная близость приводит к тому, что Госконтролеру можно позвонить и поговорить. Это крайне опасно! Очень плохо, что так есть".

В свое время Ирклис был связан с партией "Единство": в 2008 году он вошел в правление партии "Гражданский союз", которая позже вместе с партиями "Новое время" и "Общество за другую политику" создала "Единство". На пост главы ГК Ирклиса выдвинуло объединение "Развитие/За!", которое идеологически близко "Новому Единству".

Круминя высказала свои соображения депутатам, но мнение Сейма это не изменило. Сама она убеждена, что это был политический выбор: "Ему будет довольно трудно работать, пока он все поймет.Ведь сам руководитель должен много работать, а не только делегировать обязанности. Иногда приходится самому садиться и делать". Круминя сообщила, что уходит из госсектора, но свои напутствия перед уходом даст.

За Роланда Ирклиса были 53 депутата, против 42. Ирклиса выдвинуло объединение "Развитие/За!", а поддержали "Новое Единство", Национальное объединение, "Согласие" и некоторые внефракционные депутаты.