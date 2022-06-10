Не соответствует праву ЕС: Левитс не провозгласил новый закон, который расширил бы права NEPLP

Учитывая неурегулированные возражения и несоответствие праву Европейского союза (ЕС), президент Латвии Эгилс Левитс внес на повторное рассмотрение новый закон "Об электронных коммуникациях", сообщается в официальном издании Latvijas Vēstnesis.

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Левитс указал, что в ходе разработки закона законодатель предпочел разработать новый закон, в то же время без существенных изменений, при этом переняв ряд правовых норм из действующего законодательства.

"Непосредственно выслушав мнения Министерства сообщения, Государственной инспекции данных и парламентского Юридического бюро, я уверен, что ни у кого не возникает сомнений в том, что действующий регламент несовместим с правом ЕС и Юдикатурой суда ЕС", — отметил президент.

Левитс также заявил, что принцип хорошего законодательства требует, чтобы составитель закона и сам законодатель во время законодательного процесса должным образом оценивали и соответствие ЕС той правовой нормы, которая перенимается из уже действующего закона. Также заявителю закона и законодателю необходимо самим оценить, соответствует ли действующий регламент и предполагаемые в нем изменения актуальной национальной и наднациональной правовой реальности и не требуют ли они улучшения.

В демократическом правовом государстве недопустимой была бы ситуация, когда законодатель владеет информацией о недостатках действующей правовой базы, но она все же механически перенимается и включается в новый закон без устранения выявленных проблем. По словам президента, особенно критично оценивается то, что в новый закон не включены указания на то, как законодатель планирует устранять выявленные пробелы в регулировании, а также задачи для правоприменителей о том, как использовать этот закон, зная о его несоответствии с правом ЕС.

Как пояснил Левитс, законодатель допустил, что, по всей вероятности, даже после вступления в силу принятого закона в отдельных случаях может существовать возможность нарушения права на неприкосновенность частной жизни, гарантированного 96-й статьей Сатверсме, путем ненужного хранения данных одновременно обо всех пользователях электронных коммуникаций, по всем услугам электронных связей и за один и тот же период времени.

"В Латвии, как в демократическом и правовом государстве, каждый житель не должен подвергаться подозрениям и "превентивному надзору" только потому, что ответственные учреждения не могут разработать регламент о хранении сохраняемых данных, который уважал бы как законные интересы государства и общества, так и право каждого человека на защиту своих данных", — отметил Левитс.

Ранее сообщалось, что 2 июня Сейм в окончательном чтении принял новый закон "Об электронных коммуникациях", который расширяет права Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) в связи с ограничением доступа к незарегистрированным программам.