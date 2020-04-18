"Не суди по обертке": у 18 инфицированных постояльцев "Синего Креста" нет внешних признаков болезни

Директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) Юрий Перевощиков пояснил агентству LETA, что в выявленных за последние сутки 18 случаях заболевания Covid-19 среди клиентов приюта "Синий Крест" в Риге все инфицированные являются "клинически здоровыми и без выраженных признаков болезни".

При этом Перевощиков отметил, что заразившиеся обитатели "Синего Креста" не опасны для общества, так как их уже какое-то время держат под карантином, а новоприбывших постояльцев приюта расселяют по установленным там армейским палаткам.

Что касается еще 12 выявленных за последние сутки случаев заболевания Covid-19, то ЦПКЗ отмечает — во всех случаях прослеживается связь инфицированных с уже "отметившимися" коронавирусом учреждениями, местами жительства и рабочими местами.

За минувшие сутки в Латвии проведено 1860 тестов на коронавирус, наличие инфекции подтверждено у 30 человек. Общее число официально инфицированных в стране составляет 712 человек, всего было проведено 34 697 анализов.

На данный момент 37 пациентов с Covid-19 госпитализированы, из них 32 человека со средней степенью тяжести заболевания, 5 человек в тяжело состоянии. Выписано из стационара (по итогам двух тестов, показавших отсутствие Covid-19) 60 латвийцев.