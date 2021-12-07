Не только министры и депутаты Сейма. На сколько повысятся зарплаты мэров городов и краев?

Программа "Запрещенный прием" (Aizliegtais paņēmiens) Латвийского телевидения произвела исследование "Сколько мы платим муниципального власти?", собрав в одном месте информацию о том, какие зарплаты и блага сейчас получают руководители 43 избранных в июне городских и краевых дум, сообщает портал lsm.lv. Однако грядут перемены: в 2022 году зарплаты представителей местных властей могут взлететь вверх.

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Как рассчитываются сейчас зарплаты?

Главный источник дохода всех самоуправлений страны — поступления от подоходного налога с жителей, задекларированных на территории соответствующего самоуправления. Городская или краевая казна пополняется и за счет поступления от налога на недвижимость. То есть, можно сказать, что местную власть жители содержат напрямую из своих кошельков.

Схема расчета зарплат председателя, заместителя председателя и депутатов самоупрвлений — витиевата. С одной стороны, решение о зарплатах принимают сами городские и краевые думы. С другой стороны, принимая такое решение, они ограничены рамками, заданными единой системой зарплат в государственном управлении.

Система работает следующим образом: определен размер базовой зарплаты, который меняется ежегодно в зависимости от роста средней по стране зарплаты и инфляции. В сфере госуправления такая базовая зарплата колеблется в пределах 926-2052 евро, и для разных должностей установлены коэффициенты, на который "базис" умножается. Работает это так: базис в 1004 евро умножается на самый высокий коэффициент в 4,93 и получается зарплата в 4950 евро до уплаты налогов. Такая зарплата сейчас у главы Кабинета министров.

Для самоуправлений установлена базовая заплата — 1 025 евро и 29 центов. И эта базисная сумма также умножается на коэффициенты:

коэффициент председателя думы: 3,64, соответственно, максимальная зарплата 3732 "на бумаге";

коэффициент заместителя председателя думы: 3,2, соответственно, максимальная зарплата 3281 евро "на бумаге";

коэффициент руководителя думского комитета: 2,55, соответственно, максимальная зарплата 2614 евро "на бумаге";

коэффициент депутата думы: 1,2, соответственно, максимальная зарплата 1230 евро "на бумаге".

Это максимальные зарплаты — больше платить нельзя. Правда, есть лазейки — 13-я зарплата, премии. И естественно есть компенсации — за топливо, телефонные разговоры и так далее. Все это уже в ведении каждого муниципалитета.

Мэры на максимуме и мэры-"скромники"

Максимальную заплату (3 732 брутто) получают главы дум Риги, Юрмалы, Вентспилса, Адажского, Аугшдаугавского (объединяет Даугавпилсские и Илукстский края), Екабписского, Елгавского, Краславского, Марупского, Ропажского, Сигулдского и Салдусского краев. Вскоре к ним присоединится и глава Талсинского края.

Зарплаты меньше максимальной, но выше 3500 евро получают: руководители дум Баусского, Цесисского, Добельского, Кулдигского, Огрского, Валмиерского, Олайнского и Саласпилсского краев.

Зарплаты в пределах 3000-3500 евро: Кекавское, Мадонское, Смилтенского и Тукумское самоуправления.

Зарплаты в пределах 2500-3000 евро: Елгава, Лиепая, Резекне, Айкрауклский, Балвский, Лимбажский, Лудзенский, Саулкрастский, Гулбенский, Вентспилсский края.

Самые низкие зарплаты (меньше 2500 евро "на бумаге") среди глав самоуправлений у председателей дум Даугавпилса, Прейльской, Резекненской, Алуксненской, Ливанской, Вараклянской и Валкской дум.

Таким образом самый скромный среди мэров городов — глава Даугавпилса Андрей Элксниньш ("Согласие") с зарплатой в 2087 евро, среди глав краев — мэр Валки Вентс Армандс Крауклис (Видземская партия) с 1870 евро в месяц.

Между размером зарплаты и густонаселенностью или же территорией самоуправлений нет никакой связи. Максимально возможную зарплату для председатедя думы получает и мэр Риги Мартиньш Стакис (Par!/Прогрессивные) и глава Краславского края Гунар Упениекс (Латвийский Крестьянский союз). При этом население Риги — примерно 600 тысяч человек, а население Краславского края — 15 тысяч человек.

Такая же ситуация наблюдается и при определении зарплат заместителей председателя думы, глав думских комитетов и рядовых депутатов.

"Запрещенный прием" подчеркивает, что размеры зарплат не коррелируют с партийной принадлежностью руководства дум: фактически каждое самоуправление само определяет политику выплаты зарплат и компенсаций в заданных рамках. К тому же в самоуправлениях совершенно разные лимиты погашения депутатам транспортных расходов: где-то вернут деньги за 25 литров, где-то за 200 литров, где-то выплачивают средства на погашение репрезентационных расходов, где-то оплачивает телефонный счет лимитом до 35 евро.

Грядут перемены: зарплаты будут повышены

Фактически после внедрения Административно-территориальной реформы, сократившей количество самоуправлений в стране до 43, порядка в системе оплаты труда муниципальных властей по-прежнему нет, такой вывод делает "Запрещенный прием". Однако в скором времени ситуация изменится.

16 ноября Сейм внес ряд изменений в Закон о вознаграждении должностных лиц и служащих государственных и местных самоуправлений, значительно увеличив коэффициенты, применимые к базовой заработной плате премьер-министра, министров, руководства и депутатов Сейма, а также — представителям местной власти.

Благодаря этим поправкам зарплата, к примеру, премьер-министра увеличится с нынешних 4950 евро до 7028 евро. А все потому, что к базовому для премьера окладу будет применяться коэффициент 7, а не 4,93 как сейчас. У депутатов Сейма коэффициент повысится с 3,2 до 3,5 — "на бумаге" выйдет 3241 евро.

Аналогично повысятся коэффициента и для руководителей и депутатов самоуправлений.

Самое большое повышение зарплат ждет мэра Риги — как самого большого города страны. Коэффициент повысится с 3,6 до 6, зарплата — с 3 732 евро "грязными" до 6 152 евро "грязными".

Председатели самоуправлений, в которых проживают более 20 тысяч человек, будут получать брутто 5 332 евро (коэффициент повысится с 3,64 до 5,2).

В городах и краях, в которых проживают менее 20 тысяч жителей, коэффициент для мэров повысится с 3,64 до 4,2. Главе Краславского края все же не удастся получать такую же зарплату как у мэра Риги.

По такому же принципу будут повышаться и коэффиценты для заместителей председателя дум. Например, вице-мэр Риги будет получать 5 332 евро вместо 3281 евро.

Повысятся и зарплаты рядовых депутатов. Сейчас коэффициент составляет 1,2 для всех депутатов всех самоуправлений. В будущем в Рижской "депутатский" коэффициент составит 1,7. В больших муниципалитетах — 1,6, в самых маленьких — 1,5.

Предусматривается, что реформа оплаты труда представителей местных властей стартует уже в середине 2022 года. Однако повышение коэффицентов все же не поднимает автоматически зарплаты — оно задает повышение максимальных потолков таких зарплат.