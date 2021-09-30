"Не только на русском языке". Национальное объединение выступило с требованием к LSM

Национальное объединение VL-TB/LNNK (NA) обратилось к Совету по электронным общественным СМИ (SEPLP) и Латвийским общественным СМИ (LSM) с требованием обеспечивать на новой мультимедийной платформе для нацменьшинств не только информацию на русском языке, но и на других языках нацменьшинств. Об этом сообщает агентство LETA.

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Как заявила представитель партии Лайма Мелкина, создание новой мультимедийной платформы для нацменьшинств в латвийской медийной политике до сих пор было связано с "предоставлением населению разносторонней и ориентированной на государственность Латвии информации на нескольких языках меньшинств".

NA возмущено тем, что 17 сентября, представляя новую мультимедийную платформу для меньшинств, общественные СМИ подчеркнули, что языком платформы будет только русский. Представители политической силы считают, что таким образом SEPLP и LSM не выполняют своего обещания предоставлять контент на мультимедийной платформе на нескольких иностранных языках.

Национальное объединение также недовольно тем, что нигде не упоминается, что на платформе может использоваться государственный язык или другие языки меньшинств в дополнение к русскому, поэтому действия SEPLP и LSM заставляют сомневаться в данных ранее обещаниях.

"450 000 евро инвестировано в создание новой студии, которая будет обслуживать только одну — русскую — аудиторию. По мнению партии, это не способствует ни латвийской государственности, ни сплоченности общества", — говорится в заявлении NA.

По мнению NA, не последовательным продолжением политики общественных СМИ является попытка запросить финансирование из государственного бюджета для создания нового канала кабельного телевидения, который будет вещать только на русском языке. NA ни в коем случае не поддержит этот запрос.

Партия также призывает SEPLP и LSM прекратить транслировать контент на русском языке на LTV7.