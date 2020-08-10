Не трогать лицо грязными руками и соблюдать дистанцию 2 метра: объявлены предупреждения для посетителей праздника в Аглоне
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С целью эпидемиологической безопасности в условиях пандемии Covid-19 Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) напоминает участникам католического праздника в Аглоне о необходимости соблюдать двухметровую дистанцию.

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Участникам рекомендуется избегать скоплений, тщательно мыть руки водой и мылом, а также пользоваться дезинфицирующими средствами.

SPKC рекомендует избегать прикосновения к лицу грязными руками. Также важно тщательно оценить состояние своего здоровья перед тем, как отправиться на мероприятие, и, если есть симптомы инфекции дыхательных путей, остаться дома.

ЦПКЗ напоминает также об опасности укусов насекомых и пищевого отравления.

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