Не удалось доказать эффективность доступного в Латвии препарата в борьбе с последствиями COVID-19
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Ученым не удалось доказать эффективность препарата Lopinavir/Ritonavirs в борьбе с тяжелым воспалением легких, вызванным коронавирусом COVID-19, передает LETA. Этот препарат доступен в Латвии, сообщил главный инфекционист Министерства здравоохранения Уга Думпис.

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Думпис отметил, что ещё есть надежда, что препарат может оказаться эффективным, если начать его принимать раньше. Тем не менее, государство должно продолжать ограничивать распространение вируса.

Как уже сообщалось, за прошедшие сутки в Латвии были зафиксированы 15 новых случаев заболевания COVID-19. Общее число больных достигло 86 человек. До 14 апреля объявлено чрезвычайное положение, на время остановлены все международные пассажирские перевозки.

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