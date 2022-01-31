"Не в интересах пациентов": эксперты изучили, как получить компенсацию за ущерб здоровью после прививки от Covid-19

Жители Латвии смогут получить компенсацию за тяжелые побочные эффекты после вакцинации от Covid-19 — до 142 290 евро. Кабинет министров передал на обсуждения правила, которые будут регулировать, в каком порядке пострадавшие жители смогут добиться компенсации. Однако, по мнению специалистов, в проекте много неясностей — и вообще, он составлен не в интересах пациентов — а скорее, чтобы максимально усложнить процесс получения денег. Об этом пишет портал RUS.lsm.lv.
Два медэксперта по просьбе редакции передачи Латвийского телевидения Panorāma детально изучили новые правила Кабинета министров. И оба пришли к выводу: они составлены не в интересах пациентов — а скорее, чтобы максимально усложнить процесс получения денег. В правилах, которые легли на стол Кабмина, указано, что тяжелым вредом или вредом средней тяжести, например, будет считаться "потеря какого-либо органа или его функций".
"Я действительно хотел бы услышать мнение Министерства здравоохранения, о потере какого органа может идти речь при вакцинации от Covid-19? Сам Минздрав указал, что побочные эффекты, которые могут служить причиной для выплаты компенсации — это те, которые указаны в описании препарата. Где что-то сказано о потере органов?" — заявил присяжный адвокат по медицинскому праву Роналдс Рожкалнс.
Самый тяжелый исход — смерть, но таких случаев до сих пор не было. Да и доказать это будет крайне сложно. Поскольку необходима медицинская экспертиза и заключение патологоанатома — что, в свою очередь, возможно, только если человек еще при жизни дал на это согласие.
"Медэкспертизу проводят в рамках уголовного процесса. Значит, речь идет о насильственной смерти. Какая связь между насильственной смертью и сделанной прививкой?" — интересуется Рожкалнс.
Как тяжелое последствие от прививки Минздрав отмечает, например сердечную недостаточность, повреждение легких и другие проблемы со здоровьем, которые не прошли в течение полугода или 26 недель после сделанной вакцины. Таким образом, говорят эксперты, министерство сразу же исключает тех, у кого была высокая температура в течение длительного времени или аллергическая реакция.
Это многочисленная категория людей, считает Солвита Олсена, профессора медицинского факультета ЛУ: "Например, пациенты, у которых хроническая усталость, или изменения в психике, сразу же не берутся во внимание. Главное, чтобы была потеря органа".