Не все школы используют возможность организации занятий на свежем воздухе

Из 45 самоуправлений, в которых школы имеют возможность проводить занятия на свежем воздухе, не все воспользовались этой возможностью, заявила сегодня на Латвийском радио министр образования и науки Илга Шуплинска.

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По имеющимся данным, этого не сделали в Кандавском, Цесисском и Валмиерском краях.

Пока не ясно, по какой причине самоуправления не выбрали этот вариант — 24 марта этот вопрос будет обсуждаться с учебными заведениями, чтобы понять и, возможно, предложить другие варианты проведения занятий.

"Я допускаю, что единственным аргументом могут быть проблемы с логистикой, поскольку в этих краях дети живут на довольно большой территории", — сказала Шуплинска, добавив, что школы, которые выбрали занятия на свежем воздухе, ищут творческие решения, потому что учителя понимают дополнительную ценность этих занятий — общение, эмоции, движение.

Начиная с этой недели в 45 эпидемиологически наиболее безопасных самоуправлениях могут проводиться занятия формального и неформального образования на свежем воздухе в группах не более 20 человек, свидетельствует информация Центра профилактики и контроля заболеваний.

Занятия на свежем воздухе можно проводить в Аглонском, Айзпутском, Алойском, Алсунгском, Апском, Ауцском, Беверинском, Буртниекском, Цесисском, Дурбском, Иецавском, Илукстском, Инчукалнсском, Яунелгавском, Яунпиебалгском, Екабпилсском, Кандавском, Карсавском, Коценском, Крустпилсском, Кегумсском, Лимбажском, Мазсалацском, Мерсрагском, Ницском, Паргауйском, Павилостском, Плявиньском, Приекульском, Раунском, Ропажском, Руцавском, Рундальском, Руйенском, Саулкрастском, Скриберском, Скрундском, Стренчском, Терветском, Варкавском, Вецпиебалгском, Вецумниекском и Виеситском краях.

Также школьники смогут заниматься на свежем воздухе в Екабпилсе и Валмиере.