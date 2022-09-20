Не выше 19 градусов в квартире. Кабмин разрешил снижать температуру отопления, а также горячей воды

В целях экономии потребления энергоресурсов в жилых домах, Кабинет министров во вторник, 20 сентября, разрешил в этом отопительном сезоне снижать температуру в батареях и кранах с горячей водой.

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Отопление



Правительство постановило временно снизить температуру воздуха в помещениях, установив ее на уровне не выше плюс 19 градусов. Снижение температуры воздуха жилых помещений на один градус экономит около 5% расходов на отопление, что в долгосрочной перспективе представляет собой существенную экономию.

Решение Кабинета министров предусматривает, что с 1 октября 2022 года по 30 апреля 2023 года управляющим жилыми домами нужно обеспечить, чтобы в квартирах температура воздуха не превышала 19 градусов, при этом температура не должна быть ниже 18 градусов.

Собственники квартир или совладельцы жилого дома вправе принять решение об обеспечении более высокой температуры отопления, если считают, что это необходимо для эксплуатации здания, а также здоровья и самочувствия жильцов.

Горячая вода



Также в целях сокращения потребления энергоресурсов на отопление жилых домов правительство приняло решение о временном снижении температуры горячей воды в кранах водоснабжения, что тоже в долгосрочной перспективе приведет к экономии.

В период с 1 октября 2022 года по 30 апреля 2023 года управляющий жилым домом вправе незначительно или временно снизить температуру горячей воды, если соблюдены правила, которые не позволяют размножаться бактериям легионеллы. В нормативном регулировании говорится, что температура горячей воды на выходе из теплообменника не может быть ниже 55 градусов.

Решение о минимальной постоянно обеспечиваемой температуре горячей воды на выходе из теплообменника должен принимать домоуправляющий или собственники жилого дома с учетом особенностей системы горячего водоснабжения и привычек жильцов. Однако при этом домоуправляющий обязан не менее чем за пять рабочих дней довести до сведения жильцов информацию о профилактических мерах, которые должны быть приняты в индивидуальном порядке в квартирах, чтобы не допустить вспышки легионеллеза.

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