Не живите, но платите: расселенные из аварийного дома жильцы получили новые счета

Жильцы 15 квартир пятиэтажного дома в Риге на Стурманю 3 (а это целый подъезд, в котором живет около 50 человек) почти 2 месяца не могут вернуться в свои квартиры из-за аварийного состояния крыши. Но счета за отопление и подогрев воды им продолжают исправно присылать. В компании Rīgas namu pārvaldnieks поясняют, что некоторые услуги технически невозможно перестать оказывать. Об этом со ссылкой на Латвийском радио 4 сообщает rus.lsm.lv.

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"Я, живя в квартире, платил 311 евро, а сейчас месяц в ней не живу и должен платить 396 за то, меня там нет. Это же аварийный дом. Там никого нет, но все равно 11 кубов воды у меня как-то появились. Вода там отключена; полотенцесушитель горячий, отопление есть, но воды нет", — говорит дома Михаил, чья квартира на 1 этаже уже почти два месяца стоит пустой.

"Маме 83 года, у нее пенсия за декабрь была 430 евро, а счет за квартиру пришел, по-моему, на 308 евро", — делится Эдгар.

Почему не отключена вода и отопление, а также электричество в помещениях общего пользования? Ведь в доме никто не живет.

Представитель RNP Крист Лейшкалнс, комментируя ситуацию с домом на Стурманю, 3, отмечает: если услуги поставлены, их надо оплатить. "Теплоэнергия поставляется по утвержденному тарифу. Там вопрос о возможной ошибке исключен. Если человек в доме не живет и электричеством не пользуется, то, видимо, и расхода электричество там не будет. […] С водой, тоже самое. Но тепло полностью отключить невозможно. Там однотрубная вертикальная отопительная система, которую нельзя частично отключить", — поясняет он. И отмечает: если не брать деньги с эвакуированных жильцов, то платить придется жильцам второго подъезда.

Жильцы на это возражают: отопление можно было бы хотя бы убавить, пусть даже в двух подъездах сразу, но не топить пустой подъезд. А электричество в подъезде отключить.

Также они убеждены, что управляющая компания не справилась со своими обязанностями и просмотрела аварийную ситуацию, а потому должна компенсировать часть расходов на предстоящий ремонт и не перекладывать все убытки на жильцов.

Как сообщалось, вечером 29 ноября в многоквартирном доме, который находится на улице Стурманю 3, в Болдерае, на пятом этаже частично обвалилась крыша.