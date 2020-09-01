Небо над странами Балтии начнут охранять ВВС Германии и Италии
Foto: AFP/Scanpix/LETA

С сентября миссию НАТО по воздушному патрулированию в странах Балтии перенимают истребители Eurofighter ВВС Германии и Италии.

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Они сменят контингенты ВВС Испании, Великобритании и Франции, сообщило во вторник Министерство обороны Литвы.

Руководить новым составом миссии будет Италия с авиабазы ВВС Литвы в Шяуляе, а ВВС Германии будут базироваться в Эмари (на базе ВВС Эстонии).

ВВС Германии и Италии останутся в странах Балтии на две следующие ротации, то есть на восемь месяцев.

Это четвертая ротация ВВС Италии и двенадцатая ВВС Германии в миссии охраны воздушного пространства стран Балтии.

Согласно решению Североатлантического совета, военно-воздушные силы стран-членов НАТО охраняют воздушное пространство Эстонии, Латвии и Литвы с 2004 года, когда страны Балтии стали членами НАТО. После агрессивных действий России на Украине в 2014 году миссия была усилена.

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LETA

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