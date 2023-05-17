Нецелевые растраты и недостигнутые цели: выявлены значительные нестыковки в государственных расходах

По итогам ежегодного финансового аудита в министерствах и государственных учреждениях Латвии Служба госконтроля выявила траты и расходы, которые не достигли заявленных целей, либо достигли их только частично. Об этом порталу Delfi рассказали представители службы.

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По оценке аудиторов, в целом бухгалтерский учет и качество составления годовой отчетности в латвийских госучреждениях стаются на уровне прежних лет и оцениваются как "надлежащие". Вместе с тем существенные несоответствия были выявлены при аудите израсходованного в 2022 году 181 миллиона евро. Аудит проводился в общей сложности в 14 госучреждениях.

Вопросы к канцелярии президента

Всего Служба госконтроля предоставила 26 заключений на основании годовых отчетов ведомств за 2022 год. 25 полученных отчетов не вызвали нареканий, и только один — из канцелярии президента Латвии — был возвращен с возражениями: объем аудита был ограничен.

Как уточняют аудиторы, во время проверки они не смогли получить "полную, адекватную и своевременную информацию", которая касалась расходов на саммит "Инициатива трех морей". Кроме того, канцелярия президента в ходе аудита "неоднократно уточняла представленные документы об объеме полученной услуги".

Недостаточный внутренний контроль

Недостатки в бухгалтерском учете и "среде внутреннего контроля" Служба госконтроля также выявила по итогам проверок в Министерства земледелия и Министерства образования и науки.

В свою очередь в Министерстве экономики внимание аудиторов привлекла "система контроля за господдержкой жителей на фоне роста цен энергоресурсы". Госконтроль констатировал, что система была не достаточно эффективной: она не гарантировала ни достоверности данных, получаемых от продавцов энергии, ни соразмерности компенсаций, которые выплачивались потребителям.

Министерству предписано проверить все мероприятия на первом этапе господдержки населения в период энергокризиса.

Нареканий по поводу администрирования и контроля на втором этапе господдержки у аудиторов не возникло.

Проблемы с планированием приоритетных мероприятий

По итогам 2022 Госконтроль выявил множество проблем в планировании приоритетных мероприятий, использовании выделенного финансирования и достижении запланированных результатов.

В частности, из-за проблем с планированием на первоначальные цели так и не были потрачены 49,29 из 144,51 миллиона евро.

Кроме того, в восьми из 13 случаев (или 62 %) госучреждениями не были достигнуты (или были достигнуты только частично) результаты, которые были запланированы на 2022 год и на достижение которых уже были выделены средства из госбюджета.

Без финансирования остались дети

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Существенные несоответствия аудиторы выявили при финансировании мер, которые были заявлены правительством как приоритетные. Например, своей цели так и не достигли дополнительные 840 тысяч евро, выделенные Минздраву, чтобы обеспечить медуслуги детям с расстройствами аутичного характера.

690 тысяч евро из этой суммы были перераспределены на другие медуслуги, в то время как дети с аутичным расстройством получили услуги в значительно меньшем объеме, нежели планировалось изначально. Особенно — за пределами Риги.

Обещанного финансирования для крупных инвестиционных проектов так и нет

Еще одну отрицательную оценку получило Минэкономики — в 2022 году так и не были достигнуты ранее запланированные результаты, касавшиеся крупных инвестиционных проектов для восстановления экономики после кризиса, вызванного Covid-19. На эти проекты из бюджета был выделен дополнительный 41 миллион евро, однако выдача кредитов коммерсантам из этих средств так и не началась.

"При подаче заявки на приоритетные меры Минэкономики недостаточно тщательно оценило продолжительность процесса выдачи кредитов от объявления программы до заключения контрактов", — пояснили аудиторы.

Проблемы с социальными выплатами

Отрицательную оценку получило и Министерство благосостояния. Ведомство запросило 9,8 миллиона евро, чтобы повысить выплаты соцработникам и опекунам. На эти цели было потрачено только 62% от выделенной суммы, или 6,1 миллиона евро.

"Нехватка человеческих ресурсов и низкая оплата труда тех, кто работает в центрах социальной помощи, все чаще становится одной из главных проблем в сфере социального обеспечения. Эта сфера недополучает достаточного финансирования уже много лет. В 2023 году самая низкая ежемесячная заработная плата, предлагаемая соцработникам Минблагом, всего на девять евро выше, чем установленная в стране "минималка" (620 евро). Поскольку финансирование также запланировано и на этот год, Минблаг должен найти решение, чтобы использовать его в соответствии с заявленной целью", — подчеркнули в Госконтроле.

МВД медлит с закупкой служебной формы

В ненадлежащем расходовании финансирования Госконтроль упрекнул и Министерству внутренних дел: в прошлом году на приобретение униформы должностными лицами МВД со специальными служебными званиями были выделены 11,7 миллиона евро. На эту цель из выделенной суммы потрачены лишь 24%, или 2,8 миллиона евро. Остальная сумма была "перераспределена и израсходована на другие цели".

В самом ведомстве это объяснили невозможностью успешно завершить процедуры закупок и заключить контракты на закупку униформы. "Перераспределенное финансирование расходуется на покрытие стоимости коммунальных услуг и топлива, оплату сверхурочных, зарубежных командировок, занятых в Государственной пограничной службе, Госполиции, Государственной пожарно-спасательной службе и других структурах", — пояснили в МВД.

Тем временем аудиторы отмечают, что в ближайшие годы дополнительное финансирование на служебную форму нового дизайна сможет получить только Госполиция. Остальные службы не смогут закупить новые униформы еще несколько лет.

Кроме того, из 3,1 из 20,7 миллиона евро, которые были выделены на компенсации в структурах МВД, были перераспределены на другие цели, также связанные с выплатой компенсаций, но так и не достигшие приоритетных целей.

"Несмотря на то, что министерству удалось выровнять среднюю зарплату в своих структурах, значительные различия все еще остаются. Из-за укрепления потенциала Пограничной службы так и не удалось увеличить долю укомплектованных должностей, а новые специальные надбавки пограничникам выплачиваются в значительно меньшем размере, чем планировалось. Также не достигнута цель по выравниваю зарплат следователей и окружных прокуроров", — говорится в сообщении Госконтроля.

Итог — 35 рекомендаций

В общей сложности все вышеперечисленные и другие нарушения и несоответствия (к примеру, в реализации ведомствами так называемой реформы компенсаций) указаны в пяти аудиторских отчетах Госконтроля. О них уже проинформированы компетентные органы, которые им дадут правовую оценку и примут решение об ответственности перед законом.

По итогам проверок Госконтроль также высоко оценил, что более 95% обнаруженных ошибок были, как и в прежние годы, исправлены госучреждениями уже в ходе ревизии.

Всего госучреждения получили 35 рекомендаций. Одна из них была введена уже во время аудита, еще 25 будут реализованы к концу следующего финансового аудита, семь рекомендаций — в перспективе двух-трех лет, а две рекомендации — к 2027 году.