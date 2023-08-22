"Недальновидный и неверный шаг". Жители и специалисты критикуют закрытие железнодорожных станций
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Совет общественного транспорта решил закрыть шесть железнодорожных станций из-за небольшого числа пассажиров. Это вызвало возмущение многих жителей — своим негодованием они делятся в Facebook. Решение совета акже критикуют эксперты в области сообщения и бывшие министры — они называют его "недальновидным" и "неверным", пишет LSM.

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Как указал в интервью Латвийскому радио эксперт по дорожному движению и бывший министр сообщения Анри Матисс, решение о закрытии остановок принято на фоне планов о введении в железнодорожную сеть новых электропоезда.

"Это очень неправильный шаг. Многие из этих остановок, возможно, востребованы сезонно, но в любом случае они нужны жителям. Наоборот, следует подумать об открытии новых станций, потому что будут новые электропоезда. Государство стремится к тому, чтобы жители пользовались более экологичными транспортом, меньше ездили на своих машинах. В Эстонии, когда новые поезда были запущены и введены в эксплуатацию, количество пассажиров увеличилось вдвое. Мы делаем все наоборот — повышаем комфорт и закрываем станции. Это неправильный шаг", — заключил Матисс.

В свою очередь представитель Автотранспортной дирекции Виктор Закис отметил, что закрытие станций создаст неудобства жителям, которые ими регулярно пользовались.

Впрочем, как отмечает LSM, ни одна из закрытых станций станций не включена в проект модернизации платформ.

Как сообщалось, Совет общественного транспорта принял решение закрыть к концу этого года железнодорожные станции Цена на Елгавской линии, Кудра на Тукумской линии, Дарзини, Румбула и Кайбала на Айзкраукльской линии и Инчупе на Саулкрастской линии.

В зависимости от перспектив развития микрорайонов и Рижской метрополии станции Румбула, Дарзини и Инчупе в будущем могут восстановлены. В случае с Инчупе будет рассматриваться возможность расположить станцию ближе к населенному пункту Саулкрасты.

Также сообщалось, что предприятие Latvijas dzelzceļš (LDz) присвоило названия шести новым железнодорожным остановкам. На Елгавской железнодорожной линии две новые остановки получили названия "Детская больница" и "Баложи", а остановка на 9-м километре Сигулдской железнодорожной линии получила название "Шмерлис". На 3-м и 9-м километрах Болдерайской железнодорожной линии открыты остановки "Ильгюциемс" и "Болдерая", а следующей остановкой после Саркандаугавы станет остановка "Даудери" на 9-м километре Саулкрастской линии.

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