Недавние выпускники учебных заведений могут получить пособие в размере 180 евро
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Министерство благосостояния предлагает обсудить возможность выплаты пособия выпускникам высших учебных заведений, колледжей и технических средних школ, которые закончили учебу в период с лета 2019 года по осень этого года и не квалифицируются для получения пособия по безработице, сообщила министр благосостояния Рамона Петравича.

Планируемый размер пособия составляет 180 евро, его выплата предусмотрена в течение четырех месяцев.

По словам Петравичи, дискуссии об этом предложении с Министерством финансов продолжаются, поэтому оно может претерпеть изменения.

Сейчас также идет поиск решений для увеличения стипендий отличникам, этот вопрос находится в ведении Министерства образования и науки, добавила Петравича.

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LETA

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