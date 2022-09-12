Неделя Roadpol: Госполиция будет усиленно контролировать безопасность дорожного движения

На этой неделе Государственная полиция будет уделять повышенное внимание безопасности дорожного движения и усиленно контролировать участников дорожного движения на всей территории Латвии, сообщили агентству LETA в полиции.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

С 16 сентября по 22 сентября в странах-членах Европейского союза (ЕС), в том числе в Латвии, будет проходить акция "Дни безопасности Roadpol".

Также в этом году, как и в предыдущие годы, целью этой кампании является совместная работа над тем, чтобы за это время на европейских дорогах не было ни одной аварии с погибшими и пострадавшими людьми с тяжелыми травмами.

В течение этой недели полиция на территории всей страны будет уделять повышенное внимание безопасности на латвийских дорогах и усиленно контролировать участников дорожного движения. Помимо ежедневного контроля дорожного движения повышенное внимание будет уделено безопасности менее защищенных участников дорожного движения, соблюдению правил использования ремней безопасности и детских кресел. Кроме того, будет осуществляться контроль за разрешенной скоростью движения, а также будет усилен контроль за тем, чтобы автомобилисты не садились за руль в состоянии алкогольного опьянения.