Недoверие министру здравooхранения, пoмoщь мoбильнoгo мoрга и нoвoе изoбретение. Главное o Covid-19 на 5 января

Премьер-министр Кришьянис Кариньш выразил недоверие министру здравоохранения Илзе Винькеле. Больница в Кулдиге приостановила плановые операции. В центре социального ухода в Тукумском крае зафиксирован очаг коронавируса. В Турции изобрели новый прибор, способный диагностировать Covid-19 за 10 секунд. Портал Delfi обобщает главное, что надо знать о пандемии Covid-19 на 5 января.

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Цифры. За минувшие сутки в Латвии выявленo 824 новых случая заболевания Covid-19. Всего в понедельник было сделано 12 352 теста. С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 43 942 человек. Общее количество госпитализированных больных упало ниже отметки 1200 человек. У 1112 человек среднетяжелое течение болезни, у 68 — тяжелое.

В Литве за минувшие сутки подтверждено 1510 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончалось 27 человек. С начала пандемии в Литве выявлено 149 497 случаев заражения коронавирусом, 81 630 человек выздоровели, 65 272 человека все еще больны. В целом от коронавируса в Литве скончались 1996 человек.

По данным портала Worldometer, коронавирусной инфекцией Covid-19 с начала пандемии заразились более 86,4 млн человек во всем мире, свыше 1,86 млн скончались, более 61,2 млн пациентов поправились.

Кариньш потребовал отставки Винькеле. Премьер-министр Кришьянис Кариньш выразил недоверие министру здравоохранения Илзе Винькеле и пригласил партию "Развитие/За!" выдвинуть нового кандидата на эту должность. Премьер уже публично критиковал Винькеле в ноябре прошлого года, когда пожаловался журналу Ir на темп Винькеле в вопросах Covid-19.

Пабрикс отказался исполнять обязанности Винькеле. Представляющий "Развитие/За!" министр обороны Артис Пабрикс отказался замещать на посту свою коллегу по партии Илзе Винькеле, если та будет отправлена в отставку по требованию премьера Кариньша. Пабрикс заявил, что поступок Кариньша стал двойной неожиданностью. Во-первых, из-за того, что это произошло без предварительного уведомления партнеров по коалиции. Во-вторых, потому, что Кариньш назначил Пабрикса и.о. министра здравоохранения, даже не проконсультировавшись перед этим с самим Пабриксом.

Больница в Кулдиге приостановила плановые операции. Кулдигская больница приняла решение до 18 января приостановить плановые операции, прием пациентов на плановое лечение в дневном стационаре, а также реабилитационные услуги из-за сложной эпидемиологической ситуации. Услуги неотложной помощи и в случаях острых заболеваний пациентам оказываться будут.

Новое изобретение. Турецкие ученые объявили о создании нового прибора, способного диагностировать Covid-19 за 10 секунд. Принцип действия устройства под названием Diagnovir основывается не на репликации образцов, а на оптических свойствах. Для тестирования используют образец из слизистой оболочки ротовой полости, далее его смешивают со специальным раствором и помещают в прибор. Если образец меняет цвет свечения, это означает наличие вируса.

Очаг коронавируса в центре соцухода в Тукумсе. На 4 декабря почти у всех клиентов филиала центра социального ухода "Земгале" в Тукумском крае был выявлен Covid-19. Заразился 81 клиент, один человек умер. Всего в "Киши" проживает 89 клиентов с тяжелыми нарушениями психики. Кроме того, коронавирусом заразились восемь работников.

Правительство обсудит дальнейшую организацию учебного процесса в школах. Правительство 5 января примет решение о дальнейшей организации учебного процесса, в том числе обсудит вызвавшее острую реакцию в обществе требование, чтобы все школьники, в том числе учащиеся младших классов, во время уроков носили в школах маски. Министр образования и науки Илга Шуплинска заявила, что если школьники при очном обучении в школах будут использовать маски для лица, требование об обеспечении конкретного количества квадратных метров на одного учащегося в школах не будет обязательным.

В автобусе из Риги до Лиелупе ехал зараженный коронавирусом человек. Рейсовый автобус AS "CATA" под номером 7514 выехал с рижского автовокзала в 13.00. Инфицированный человек ехал из Риги до Лиепупе. Всем пассажирам, которые ехали этим рейсом, рекомендуют следить за состоянием здоровья.

Мобильный морг для умерших от коронавируса. При Рижской клинической университетской больнице начал работу мобильный морг, и так как обычные морги и кладбища в праздничные дни не работали, его появление помогло больницам справиться с появлением новых умерших от коронавируса. Из ста мест в понедельник в морге была занята уже треть.

Что угрожает миру в 2021 году? Консалтинговая компания Eurasia Group представила топ-10 главных рисков для "государств, международной политики, индустрий и институтов", с которыми мир столкнется в 2021 году. Среди главных рисков, угрожающих миру, одно из первых мест занимает пандемия коронавируса.

История дня. Бизнес и жители бегут из центра Риги: что с этим делать? Эксперты в сфере недвижимости уверены — чтобы вдохнуть жизнь в центр Риги, необходим целенаправленный и хорошо продуманный план. Сейчас многие здания пустуют, и, несмотря на то, что интерес к жизни и развитию бизнеса в центре есть, этому мешает ряд существенных нерешенных проблем, в числе которых и пандемия коронавируса.