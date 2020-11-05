Недовольный Кариньш, новые койки для больных и уникальная маска. Главное о Covid-19 на 5 ноября

Премьер-министр Кришьянис Кариньш выразил недовльство работой министра здравоозранения Илзе Винькеле. Министр благосостояния Рамона Петравича прокомментировала призыв об ее отставке. Тем временем Минздрав и больницы договорились о выделении дополнительных коек для больных коронавирусом, а ученые РТУ начали работу над уникальной маской-респиратором. DELFI обобщает главное, что надо знать об эпидемии Covid-19 на 5 ноября.

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Цифры. В Латвии в среду зафиксировали 367 новых случаев Covid-19. Три человека скончались. С момента появления инфекции в Латвии от заболевания Covid-19 скончались 88 человек. Общее число инфицированных достигло 7119 человек, 1444 пациентов выздоровели.

В Эстонии выявлен 131 случай заболевания за сутки, проверены 2198 человек, в Литве из 14 594 взятых проб 999 дали положительный результат на коронавирус, четыре человека скончались. Правительство Литвы приняло решение о введении повторного общенационального карантина, который будет действовать в старне с 7 до 29 ноября включительно. О том, какие меры будут действовать в стране в это время, читайте в нашем материале.

По данным портала Worldometer, коронавирусной инфекцией Covid-19 с начала пандемии заразились более 48,5 млн человек во всем мире, свыше 1,2 млн скончались, выздоровели почти 35 млн пациентов.

Премьер-министр страны Кришьянис Кариньш выразил недовольство нерасторопностью министра здравоохранения Илзе Винькеле в вопросах Covid-19. Он отметил, что темп в котором принимались решения для борьбы с коронавирусом, давно слишком медленный, тогда как кризис развивается очень быстро. Премьер посетовал, что из-за просчетов в стратегии Латвия почти достигла "красного" рубежа, а ежедневный рост заболеваемости в стране сейчас третий по темпу в Европе.

Минздрав и больницы договорились выделить еще 300 коек для больных Covid-19. "Это реструктуризация работы больниц без жестких ограничений на основе уже ранее принятых решений", — подчеркнула госсекретарь Министерства здравоохранения, председатель Государственной оперативной медицинской комиссии Дайна Мурмане-Умбрашко.

В Риге разрешат не водить детей в частные детсады с сохранием софинансирования для родителей. Подобную идею поддержали депутаты комитета Рижской думы по образованию, культуре и спорту. Правила должны утвердить на заседании Рижской думы. Если это произойдет, они вступят в силу с 1 ноября этого года.

Пособия по простою впредь будут выплачивать в минимальном объеме. Если правительство введет новые ограничения, работники вновь смогут претендовать на пособия по простою, но в этот раз они не будут зависеть от социальных взносов, сообщил министр финансов Янис Рейрс.

Руководству магазина Rimi в "Детском мире" в Риге пришлось заменить всех сотрудников из-за коронавируса. Covid-19 на днях был выявлен сразу у трех работников магазина. Все остальные работники как контактные лица отправлены в самоизоляцию.

Ученые Рижского технического университета создают уникальную маску-респиратор. Многоразовая маска будет хорошо прилегать к лицу, в отличие от гигиенических и медицинских, и сможет выполнять функцию респиратора. Технология предусматривает лучшую защиту для окружающих. Подобного средства защиты пока нет нигде в мире.

Российский вирусолог Анатолий Альтштейн объяснил, почему некоторые заражаются коронавирусом повторно. По словам профессора, все дело в работе имунной системы. Специалист предупредил, что человек, переболевший коронавирусом, "должен соблюдать все те же меры предосторожности, что и обычный здоровый человек". В России второй день подряд суточный прирост новых заболевших коронавирусом превышает 19 тысяч человек. За последние сутки зафиксировано 19 404 новых случая. Общее число заболевших за все время достигло отметки в 1 712 858 человек.

История дня. Министр благосостояния Рамона Петравича поговорила с журналистом портала Delfi Кристиной Худенко о Covid-помощи, росте соцвзносов, новинках в пенсиях и пособиях. В понедельник Латвийское Общество социальных работников (ЛОСР) потребовало отставки министра благосостояния Рамоны Петравичи "за попытки навязать соцслужбам нехарактерную для них функцию — участвовать в сборе налогов", а также "за неспособность отстаивать работников сферы благосостояния от террора со стороны Министерства финансов". Сама Петравича в среду назвала этот призыв "в большей мере политическим". Также министр благосостояния сообщила, что пока она не видит необходимости введения в стране чрезвычайной ситуации, которая "критическим образом подорвет благосостояние жителей и ударит по предприятиям".