Негражданам запретили владеть оружием. Что делать, если оно у вас есть

18 октября вступили в силу принятые в срочном порядке поправки к Закону об обороте оружия, которые устанавливают переходный период до 1 сентября 2023 года, когда будут аннулированы разрешения на хранение оружия, выданные негражданам Латвии, а также лицам которые получили постоянный вид на жительство (ВНЖ) в Латвии, но не являются гражданами стран, входящих в НАТО, Европейской ассоциации свободной торговли, Австралийского Союза, Бразилии, Новой Зеландии или Украины.

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Ограничения касаются также охотничьего и спортивного оружия, они также распространяются и на выдачу разрешений на создание коллекции огнестрельного оружия.

При наличии у этих лиц действующего разрешения на хранение оружие на дату вступления в силу изменений в законе, они будут вправе им пользоваться, согласно Закону об обороте оружия, до 1 сентября 2023 года.

Следует отметить, что ограничения на получение разрешений на хранение оружия негражданами Латвии действовали и до сих пор, также они распространялись на граждан России и Беларуси, получивших постоянный вид на жительство в Латвии.

Как указано в аннотации к законопроекту, в Латвии действующие разрешения на оружие выданы 189 гражданам Российской Федерации и четырем гражданам Беларуси.

Жители, у которых в Латвии есть ВНЖ, но которых нет в списке стран, граждане которых могут иметь лицензии, смогут в указанный переходный период вывести оружие из страны или продать или же деактивировать его здесь.

Кроме того, в новой редакции закона говорится, что запрещается выдавать разрешение на приобретение, хранение, ношение и коллекционирование огнестрельного оружия лицу, о котором у Государственной полиции или органов государственной безопасности имеются сведения, подтверждающие что этот человек не лоялен Латвии и ее Конституции.

С поправками в закон также добавлен пункт, согласно которому запрещается выдача лицензии на осуществление коммерческой деятельности с оружием, боеприпасами и составными частями огнестрельного оружия, если органы госбезопасности располагают сведениями, подтверждающими, что этот индивидуальный коммерсант, член коммерческого общества, руководитель или служащий, который в соответствии со своими трудовыми обязанностями имеет доступ к оружию, боеприпасам, их составным частям или специальным средствам, принадлежит к запрещенной военизированной или вооруженной группировке, запрещенной общественной организации (партии) или объединению общественных организаций (партий). Также выдача лицензий этому лицу будет запрещена, если будет установлено, что оно не лояльно к Латвии ее Конституции.

В аннотации к законопроекту указано, что вступившие в силу поправки были разработаны с целью укрепления национальной безопасности, так как органы госбезопасности выявили риски того, что соответствующие лица, владеющие огнестрельным оружием, потенциально могут представлять угрозу национальной и общественной безопасности Латвии.

Понятие "лояльность" является общей оговоркой и должно оцениваться с учетом как выводов Конституционного суда, так и указаний, изложенных в постановлениях Европейского суда по правам человека.

В случае с общей оговоркой лицо, ее применяющее, должно в каждом конкретном случае рассматривать, применима ли она к содержанию общей оговорки. Анализируя фактические обстоятельства, лицо, применяющее норму, должно обрести аргументированную уверенность в том, что дело соответствует смыслу общей оговорки.

Лояльность — открытое юридическое понятие, и включение таких понятий в закон допустимо, если в целом имеется ясность в отношении их назначения, объема и предусмотренных в связи с ними последствий, обосновывает МВД.

Наказание за нарушение правил оборота оружия, боеприпасов, их составных частей и специальных средств предусмотрено ст. 98 Закона об обращении оружия. То есть за нарушение правил оборота огнестрельного оружия, сигнального оружия (акустического), пневматического оружия большой мощности, сменной основной части огнестрельного оружия, глушителя либо боеприпасов, совершенное лицом, имеющим соответствующее разрешение на хранение оружие, на физическое лицо может быть наложен штраф в размере от двадцати до ста пятидесяти штрафных единиц с лишением права на приобретение, хранение и ношение огнестрельного и пневматического оружия на срок от одного года до на три года или без такового. В свою очередь, юридическое лицо может быть оштрафовано от сорока до трехсот штрафных единиц с лишением права приобретение и хранение оружия на срок от одного года до трех лет или без такового.

Согласно ст. 26 Закона об обороте оружия, при аннулировании или непродлении срока действия разрешения на хранение огнестрельного оружия или пневматического оружия большой мощности, это орудие, а также боеприпасы, порох и сменные основные части огнестрельного оружия должны быть переданы Госполиции в течение пяти рабочих дней после получения соответствующего уведомления.

Такой порядок также распространяется на охотничье и спортивное оружие, коллекционное оружие и огнестрельное оружие для самообороны.

При сдаче всего оружия и боеприпасов лицо также должно сдать в Госполицию соответствующее разрешение на хранение и ношение оружия.