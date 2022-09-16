Неграждане не должны формировать Советы жителей. Левитс вернул на повторное рассмотрение в Сейм закон о самоуправлениях

Президент Латвии Эгилс Левитс не провозгласил, вернув на повторное рассмотрение в Сейм, новый Закон "О самоуправлениях". Главная претензия — в законе надо уточнить, что Совет жителей, формируемый при городском или краевом самоуправлении, смогут избирать только граждане Латвии и стран ЕС, постоянно проживающие в стране. Неграждане, как и на муниципальных выборах, должны быть отстранены от этого процесса, считает президент.

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В письме Сейма Левитс отмечает, что регулирование второй части 58-й статьи нового закона нужно согласовать со 101-й статьей Сатверсме, уточнив, что только граждане Латвии и граждане Европейского союза, которые постоянно находятся в Латвии, могут быть избраны членами совета жителей, сообщает агентство LETA.

Упомянутая Левитсом статья нового закона оговаривает процесс формирования так называемого Совета жителей, который призван повысить возможности простых горожан и селян влиять на решения, принимаемые местной властью.

В законе используется термин "житель" в то время, как Левитс выдвигает к парламенту требование уточнить гражданство тех, кто вправе голосовать за Совет жителей. Напомним, что на выборах в самоуправления голосуют также только граждане Латвии и граждане других стран ЕС, постоянно проживающие в соответствующем самоуправлении.

"Только граждане Латвии и граждане ЕС, постоянно проживающие в Латвии, вправе прямо голосовать за кандидатов в члены совета жителей", — такую редакцию и предлагает Левитс. По его мнению, таким образом норма законна придет в соответствие с 101-й статьей Сатверсме, гласящей, что "у каждого гражданина Латвии есть право в предусмотренном законе порядке принимать участие в деятельности государства и самоуправлений".

Предложение Левитса фактически означает, что голосовать за членов Советов самоуправлений не смогут постоянные жители — неграждане, а также граждане третьих стран (например, России или Беларуси), имеющие постоянные виды на жительство в Латвии.

Также Левитс призвал депутатов Сейма обсудить еще раз, как может называться институция, которая сейчас и называется Совет жителей. По мнению президента, это не лучшее название, поскольку приближает новую институцию к роли консультативных советов и комиссий в то время, как ее функции шире — обеспечивать участие жителей в принятии решений.

Левитс также считает, что такой институции нужно дать право принимать участие в распределении бюджета самоуправления.

Сейм принял новый Закон "О самоуправлениях" 8 сентября. В целом президент "высоко оценивает" проделанную законодателем работу.