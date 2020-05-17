Нехватка ресурсов: Госполиция сможет не охранять Генпрокуратуру, еврейскую общину и Центр наркологии

Министерство внутренних дел разработало поправки к правилам, согласно которым "из-за нехватки ресурсов" Госполиции предоставят право не охранять больше Генеральную прокуратуру, репрезентационные парламентские здания в Юрмале на ул. Юрас, а также Рижскую еврейскую религиозную общину, что на ул. Пейтавас в Вецриге.

В обязанности Госполиции помимо перечисленных выше объектов также входит охрана Рижского центра наркологии и психиатрии в Риге на ул. Лактас и еще более 40 объектов. В Управлении охраны спецобъектов Госполиции в декабре 2019 года было 219 вакантных мест, то есть 24% от всего персонала, необходимого для выполнения задач.

МВД подчеркивает, что из-за нехватки полицейских на объектах не обеспечивается постоянный мониторинг систем видеонаблюдения. Кроме того, на этих объектах несут службу меньшее количество полицейских, чем требуется для обеспечения качественной охраны.

Для того, чтобы подготовить одного сотрудника полиции для выполнения функций Управления по обеспечению безопасности специальных объектов, ему необходимо пройти обучение в Колледже Госполиции, его надо обеспечить униформой, а также зарплатой в размере примерно 10 556 евро в год без учета социальных гарантий.

Руководителям данных объектов планируется предложить переходный период до ноября 2020 года, в течение которого они сами смогут выбрать себе необходимую охрану.

Планируется, что после того, как Госполиция сложит с себя функции охраны Рижского центра наркологии и психиатрии, этот объект на улице Лактас возьмет под охрану Управление мест заключения, а репрезентационные здания Сейма в Юрмале и Генпрокуратуру — частные охранные компании.

Отказавшись от охраны этих объектов, Госполиция сможет направлять полицейских на выполнение других задач.

Подготовленные МВД поправки переданы на рассмотрение госсекретарей. После этого вопрос будет решать Сейм.