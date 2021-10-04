Нехватка школьных медсестер: скрининг на Covid-19 в образовательных учреждениях вскрыл серьезную проблему

Регулярный скрининг школьников на Covid-19 обнажил существенную проблему — в школах не хватает медицинского персонала. Об этом порталу Delfi рассказали директора нескольких школ и глава Латвийского профсоюза работников образования и науки (LIZDA) Инга Ванага.

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LIZDA настаивал на том, чтобы ввести доплату для учителей за обеспечение тестирования школьников. Директор Сигулдской государственной гимназии и председатель Латвийской ассоциации лидеров образования (LIVA) Рудолфс Калванс заявил, что учителя вообще не должны участвовать в процессе скрининга — это работа медицинского персонала. В школе Калванса тестирование обеспечивает медсестра.

"Нельзя скрининг сваливать на классного руководителя, директора или его заместителей. Мы должны работать с персоналом и процессом обучения, а не с этим. Контакт с лабораторией и курьером, посуда и образцы, наклейки такие и сякие — это не задача директора или его заместителя. Это задача медперсонала", — подчеркнул Калванс.

Согласно профессиональным стандартам, школьная медсестра должна проводить профилактические и врачебные мероприятия для поддержания и улучшения здоровья детей и подростков.

В реальности дела обстоят несколько иначе: медсестры занимаются контролем за документами о вакцинации, предоставлением помощи в случае травмы или проблем со здоровьем, они также участвуют в планировании обеденного меню для школьников.

Вместе с тестированием увеличилась нагрузка на школьных медсестер. Калванс уверен, что скрининг на коронавирус должен быть ответственностью медсестер. То есть, именно они должны обеспечивать коммуникацию между образовательным учреждением и лабораторией, выдавать тесты, контролировать скрининг и обеспечивать обмен информацией о результатах теста. Именно так устроен процесс в Сигулдской государственной гимназии.

Однако не во всех школах можно наблюдать такую ситуацию. Согласно закону, в школе наличие медсестры необязательно. Порядок обеспечения профилактического ухода за здоровьем и доступности первой помощи предоставляет либо медперсонал (медсерстра или фельдшер), либо обученный оказанию первой помощи сотрудник школы.

Неизвестно, сколько медсестер не хватает. В отделе коммуникации Министерства образования и науки порталу Delfi указали, что ведомство не располагает данными о медперсонале в школах. Между тем в LIZDA указали, что медперсонала в школах не хватает, однако "дыры латать нечем". Во время пандемии медики выбирают работу в сфере здравоохранения, а не образовательных учреждениях.

Например, Рижская 85-я средняя школа сейчас ищет медсестру. Один представитель медперсонала в школе есть, однако ему приходится работать и в основной школе, и в начальных классах. Никто пока не подал заявку на имеющуюся вакансию медсестры, призналась директор образовательного учреждения Айя Макшане.

По ее словам, работа в сфере здравоохранения выглядит более привлекательной: зарплата медсестры в Рижской 85-й школе составляет 726 евро до уплаты налогов, а зарплата в амбулаторной части клиники Orto — 1555 евро до налогообложения.

В свою очередь директор Рижской Юглской средней школы Хелена Вилкоста рассказала, что в ее образовательном учреждении работают три медсестры. Однако от привлечения к скринингу учителей это не освобождает. По словам Вилкосты, тестирование необходимо завершить в течение полутора часов, чтобы уложиться в лабораторный алгоритм.

"Одна медсестра не может протестировать 500 учеников за полтора часа. Я не знаю, может в других местах эти алгоритмы отличаются. Медперсонал может координировать процесс, но классные руководители следят за тем, чтобы были собраны образцы", — пояснила она.

В свою очередь в Марупской государственной гимназии работает только одна медсестра, при этом тестированию подвергается 1000 школьников. Директор гимназии Янис Лагздкалнс уверен, что необходимо больше медперсонала. По его словам, медсестра в школе занимается именно координированием скрининга: раздает тесты классным руководителям, которые потом продолжают процесс скрининга.

Согласно закону об образовании, самоуправления обеспечивают зарплату медперсонала в муниципальных школах. Как указал Калванс, "во всех уважающих себя самоуправлениях в школах есть медперсонал". Если медработников нет или не хватает, школе необходимо оказать давление на свой муниципалитет. В LIZDA считают, что решить проблему с нехваткой медсестер можно путем пересмотра нагрузки и зарплаты медперсонала. Также можно было бы поменять требования об образовании медперсонала. Сейчас для работы школьной медсестрой необходима степень бакалавра, однако раньше было достаточно диплома колледжа.