Нехватка шоферов: в пятницу отменены 44 междугородних автобусных рейса
Foto: LETA

Пассажирский перевозчик Liepājas autobusu parks в пятницу отменил 42 автобусных рейса между Ригой и Кекавой. Об этом сообщается на сайте Автотранспортной дирекции.

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Рейсы отменены на маршрутах Рига - Плавниеккалнс - Кекава, Рига - Валдлаучи - Плавниеккалнс - Кекава, Кекава - Плавниеккалнс - Рига и Кекава - Плавниеккалнс - Валдлаучи - Рига. В том числе отменены 22 рейса из Кекавы в Ригу, а также 20 рейсов из Риги в Кекаву.

Также компания отменила пятничные рейсы Рига - Лиепая (в 12.40) и Лиепая - Рига (в 18.25).

Как пояснили представители Liepājas autobusu parks, рейсы отменены из-за нехватки водителей автобусов.

Уже сообщалось, что оборот Liepājas autobusu parks в прошлом году составил 17,839 млн евро, что на 15,8% больше, чем годом ранее, а прибыль компании снизилась в несколько раз и составила 190 731 евро.

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