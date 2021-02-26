Нехватка вакцины, концепция "долгого ковида", цифровые паспорта. Главное о Covid-19 на 26 февраля

Латвия испытывает дефицит вакцин. Минздрав призывает министров "не проспать" введение ограничений на случай третьей волны кронавируса. За проданный во время ЧС удлинитель полиция выписала штраф 500 евро. Евросоюз собирается ввести электронные сертификаты для тех, кто получил прививку от коронавируса. Delfi коротко рассказывает о главном, что надо знать о пандемии Covid-19 на 26 февраля.

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Цифры. За прошедшие сутки в Латвии выявлено 725 новых случаев Covid-19, умерли восемь человек. Среди умерших один пациент в возрастной группе от 40 до 49 лет, один — от 50 до 59 лет, один — от 60 до 69 лет, один — от 70 до 79 лет, три — от 80 до 89 лет, один — от 90 до 99 лет. В четверг было сделано 12 715 тест на Covid-19. С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 84 983 человек.

Суточный прирост новых случаев Covid-19 в Литве — 624, в Эстонии — 1204. В Литве за сутки подтверждено 624 новых случая коронавируса, от этого заболевания скончались 13 человек. В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 196 690 случаев Covid-19. От коронавируса в Литве скончались 3225 человек. В Эстонии проанализировано 6412 тестов на коронавирус, первичный позитивный результат дали 1204 теста (18%). Скончались четыре человека с коронавирусом. Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 887,75 случая на 100 000 населения.

Трое привитых от коронавируса — старше 100 лет. В Латвии вакцину от Covid-19 получили уже три долгожителя. Самая старшая из них — женщина 103 лет. В эту среду также были привиты столетний мужчина и 101-летняя женщина. Двое из этих людей — клиенты центров социального ухода, а одна из них получила прививку как человек из группы риска.

Доля получивших первую дозу превысила 2% числа жителей Латвии. На 25 февраля в Латвии первую прививку от Covid-19 получили 3347 человек. По данным Национальной службы здоровья, за последние семь дней первую или вторую дозу вакцины получили 14 426 человек, это примерно 2060 человек в день. На следующей неделе планируется прививать примерно 3000 человек в день.

Вакцины не хватает, очереди растягиваются на недели. Семейные врачи из-за нехватки вакцин могут предложить пациентам либо повторно записаться на вакцинацию, либо получить прививку только через несколько недель. Глава Ассоциации семейных врачей Сармите Вейде пояснила, что семейные врачи получили меньше вакцин, чем заказывали.

Глава Минздрава призвал министров договориться о плане действий в ожидании третьей волны пандемии Covid-19. При этом Даниэлс Павлютс упрекнул Кабинет министров, что тот "проспал" введение ограничений во вторую волну, предложил своевременно вводить новые меры и критерии безопасности, а также договориться, что это — концепция "долгого ковида".

Вступил в силу запрет на неважные поездки. До 6 апреля люди не смогут въезжать в Латвию из стран ЕС и ЕЭЗ, Швейцарии и Великобритании, за исключением неотложных и важных случаев (работа, учеба, воссоединение семей, медицинские услуги, транзит или сопровождение несовершеннолетних, возвращение на место жительства или посещение похорон).

Безобидная покупка во время режима ЧС обернулась неприятностями. Магазин Baltic Data в Саласпилсе в начале февраля продал клиенту удлинитель, который не входит в список разрешенных во время ЧС товаров. Начато административное дело, предприятие могут оштрафовать на сумму до 5000 евро.

Лидеры стран — членов Евросоюза согласились с необходимостью ввести электронные сертификаты для тех, кто получил прививку от коронавируса. Германия уже приняла решение ввести у себя национальный сертификат вакцинированных. Подобные документы внедрят и другие страны ЕС, после чего ЕК сделает их совместимыми.

Две независимые исследовательские группы сообщили об обнаружении нового штамма коронавируса в Нью-Йорке и на северо-востоке США. Этот штамм обладает способностью ускользать от иммунитета и противостоять терапии, построенной на моноклональных антителах. Нью-йоркский штамм получил название B.1.526.

Европейское агентство лекарств (ЕАЛ) начало ускоренную оценку антитела "регданвимаба" производства фармацевтической компании Celltrion для лечения Covid-19. "Регданвимаб" — это специально созданное антитело, связывающиеся с s-белком коронавируса SARS-CoV-2. Препарат снижает способность вируса проникать в клетки тела. Это лекарство потенциально может снизить необходимость в госпитализации пациентов Covid-19.