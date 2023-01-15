Nekā personīga: через Латвию уголь экспортирует фирма, обвиняемая в финансировании группы "Вагнер"

Службы финансовой разведки Украины, США и Латвии предупреждают, что Россия использует Казахстан, Кыргызстан и другие страны Центральной Азии для обхода санкций. Журналисты в Балтии уже выявили конкретные случаи, когда древесину из России и Беларуси в Латвию ввозят при помощи компаний из этих стран. В прошлом году активными сделками с углем в Латвии занималась швейцарская компания, владельца которой обвиняют в спонсировании группы "Вагнер", сообщает программа Nekā personīga телеканала TV3.

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Санкции против России — это самые мощные рычаги международного влияния, которые когда-либо применялись. Европейский союз, США и многие другие страны заморозили деньги и активы определенных лиц и компаний, а также запретили торговлю определенными товарами. Однако западная продукция, даже военного назначения, продолжает поступать в Россию. С другой стороны, на запад экспорт этой страны продолжается в секторах, против которых направлены санкции. Следственные органы Украины, США и других стран подозревают Казахстан, Кыргызстан и другие страны Центральной Азии в пособничестве государству-агрессору.

Российская и белорусская древесина из Казахстана и Кыргызстана

В конце прошлого года латвийские и литовские журналисты в ходе совместного исследования обнаружили, что древесина из России и Беларуси поступает к нам под видом сертификатов этих стран.

Публичные базы данных показали, что очень большие объемы древесины внезапно появляются из Казахстана и Кыргызстана. Следует отметить, что эти страны не являются лесными сверхдержавами, у них 5-6% леса, так что экспортировать им в принципе нечего. Раньше у них ничего не покупали, и вдруг стали такими большими мега-экспортерами в Европу.

Литовская таможня заявила, что увеличение было подозрительным и, возможно, связано с уклонением от санкций. Расследования журналистов подтвердили эти подозрения.

Инесе Лиепиня, журналист Re:Baltica, утверждает, что "древесина из России и Беларуси, попадающая под санкции, поступает в Латвию и другие европейские страны и маркируется как произведенная в Казахстане и Кыргызстане. Способы бывают самые разные, документы подделывают — например, в Казахстане зарегистрирована небольшая компания, выпускающая сертификаты. Они сертифицируют эту древесину, которая из России, сертифицируют в Казахстане, а потом привозят сюда из России. Дело не в том, что древесина едет в Казахстан, а затем просто попадает в Европейский Союз, на самом деле она поступает из России".

"Эти лесные контрабандисты говорят, что лучше выбирать для ввоза товара Латвию и Польшу, потому что на границах "меньше вопросов задают". Не знаю, так ли это на самом деле, но у них есть основания так говорить. У нас нет данных или доказательств того, что здесь действительно легче обойти", — говорит Лиепиня.

Латвийская таможня, в свою очередь, сообщает, что задержала три партии древесины, маркированные как казахстанские или кыргызстанские, но на самом деле идущие из России и Беларуси. В прошлом году импорт из этих стран в Латвию вырос с небольшого количества до нескольких десятков миллионов евро.

Чей уголь?

Несмотря на санкции и запреты, в прошлом году объем перевезенных транзитом грузов вырос. Во многом это произошло за счет угля. По железной дороге его было перевезено даже в пять раз больше, чем в предыдущие годы.

До августа российский уголь еще разрешали ввозить в Европу, напоминает Nekā personīga. Теперь уголь можно везти только транзитом в третьи страны. Казахстан и Кыргызстан теперь заменили грузы российского угля на латвийских железных дорогах и в портах.

"Прошлый год начался с очень большого интереса со стороны Казахстана к увеличению объемов казахстанского угля через Латвию. Это было до начала войны. Казахстан всегда был заинтересован, но и Россия влияет на транзит через свою территорию", — сказал Nekā personīga заместитель директора Департамента координации транспортной логистики и международного сотрудничества Министерства сообщения Андрис Малдупс.

В предыдущие годы казахи не возили уголь через Латвию, потому что Россия не разрешила использовать свою территорию для транзита. Однако за весь прошлый год она не чинила препятствий для транспортировки казахстанского угля. Лишь в конце года в российских СМИ появились призывы к его ограничению. Это произошло после того, как казахстанские официальные лица пообещали международным партнерам ограничить обход санкций через территорию страны.

Министерство сообщения Латвии сомневается, что казахстанский уголь может быть российского происхождения. Маршруты движения товаров, как правило, нелогичны.

"У нас также были случаи, когда ЕС интересовался тем, что судно заходило в латвийский порт из российского порта и перевозило уголь. Вопрос — что это за уголь? Мы связались с таможенными учреждениями и получали очередное подтверждение, что да, они проверки были, и что это уголь казахстанского происхождения", — рассказал Малдупс.

Служба государственных доходов подтверждает, что были попытки контрабанды угля. В десяти случаях во ввозе таких грузов было отказано. В одном случае уголь был помечен как казахстанский, но в сопроводительных документах указано, что страной происхождения является Россия.

Таможня возбудила 180 уголовных процессов в связи с уклонением от санкций. Служба финансовой разведки получила 274 сообщения от финансовых учреждений о попытках обойти санкции.

"Одним из способов обхода санкций является как изменение товарных кодов, так и фальсификация предполагаемой страны происхождения. Уголь российского происхождения везут в ЕС через Россию, фальсифицируют и выдают Кыргызстан или Казахстан за страну происхождения, такие риски могут быть, да", — заявил в программе Nekā personīga руководитель Отдела стратегического анализа Службы финансовой разведки Паулис Ильенков.

Что такое Telf AG?

Компании, которые перевозят уголь через Латвию, обществу неизвестны. Однако Центральное статистическое управление предоставило Nekā personīga данные о крупнейших импортерах и экспортерах угля. В обеих категориях одна из крупнейших компаний — SIA Baltijas ogles. Совладелец компании Константин Янаков управляет компанией в России, которая занимается добычей и торговлей углем. Эдуард Янаков — бывший депутат российской Госдумы и бывший издатель латвийских русскоязычных изданий "Вести Сегодня", "Час" и "Телеграф" также работал в руководстве этой компании.

Швейцарская компания Telf AG также входит в список крупнейших экспортеров. Его истинным владельцем считается Станислав Кондрашов. Очень сложно найти достоверную информацию как об этом человеке, так и о компании, утверждает программа.

На российских и украинских страницах в интернете сотни записей о возможной связи Кондрашова с убийством депутата российской Госдумы Вороненкова в Киеве в 2017 году, а также о возможном финансировании Кондрашовым российской наемной армии "Вагнер". Но простой поиск в Google этого не отражает. С другой стороны, база заявок, полученных Google, показывает огромное количество документов, с помощью которых некоторые люди пытаются исключить неблагоприятные результаты поиска.

Аналитики Google пришли к выводу, что это организованная попытка злоупотребления процедурами, разработанными для защиты авторских прав и предотвращения очернения. В компанию получила 33 тысячи заявок на статьи с упоминанием Кондрашова.

В последние месяцы он практикует новую стратегию. В масс-медиа Индии, Африки и других стран опубликованы десятки статей, в которых Кондрашов цитируется как аналитик горнодобывающей компании Telf.

Что такое Telf AG и почему для нее так важно в последние месяцы заполнять информационное пространство нейтральными статьями показывают просочившиеся в начале прошлого года данные о горнодобывающих компаниях Латинской Америки. Внутренние электронные письма выявили халатность компаний, преднамеренное загрязнение окружающей среды и ответственность за гибель людей. В ноябре США включили в санкции Магнитского несколько компаний и людей, в том числе Pronico и Mayaniquel, работающие в Гватемале. Просочившиеся электронные письма показывают, что Telf является истинным владельцем этих компаний.

По словам Паулиса Ильенкова, подозрения в том, что истинный бенефициар компании финансирует группу "Вагнер" должны стать тревожным сигналом для банков. Однако весь вопрос в том, какой информацией о клиенте обладает банк, можно ли опровергнуть ли информацию, реальны ли факты. Ильенков считает, что банки должны это оценивать.

В Латвии заморожено 85 млн евро на банковских счетах лиц, включенных в санкционные списки, в том числе банка ABLV, который находится в процессе ликвидации.